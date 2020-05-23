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Sanayiciler tarafından solunum cihazı bağışlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde OSB sanayicileri tarafından hastaneye solunum cihazı alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:45:48 -
Sanayiciler tarafından solunum cihazı bağışlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde OSB sanayicileri tarafından hastaneye solunum cihazı alındı.


Çaycuma ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sanayicileri, Covid-19 salgını nedeniyle aralarında ortaklaşa topladıkları para ile Çaycuma Devlet Hastanesi’ne solunum cihazı bağışladı. Alınan ’Yüksek Akımlı Oksijen Sistemi’ koronavirüs ile mücadelede hastalara tedavi esnasında olumlu sonuçlar doğuruyor. Yüksek akımlı oksijen sistemleri oksijen maskeleri ile verilenden daha yüksek miktarda oksijen sağlıyor. Hastaların hem yoğun bakıma gitme oranını hemde entübe olma ihtimalini azaltıyor.

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