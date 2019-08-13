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Sanayici yerli makine için göreve hazır

Sanayiciler, yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkân ve kabiliyetlerle üretilmesi çabalarına destek verecek.

13 Ağustos 2019 Salı 11:26
Sanayici yerli makine için göreve hazır

Türkiye’nin yüksek teknolojiye dayalı makine ve takım tezgâhı ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren sanayiciler, bu alanda yerlilik oranının artırılmasına yönelik çabalara destek verecek.

Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, hükümetin yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkân ve kabiliyetlerle üretilmesini; 30 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesini öngören ‘uçtan uca yerlileşme’ programına katkı sunacaklarını söyledi. Varlık, otomobil, savunma ve havacılık sanayisindeki gelişmelerin, takım tezgâhları sektörüne duyulan ihtiyacı artırdığını ifade etti. Türkiye’de takım tezgâhları alanındaki ihtiyacın ancak yüzde 15’inin yerli üretimle karşılandığını dile getiren Varlık, 2023 hedeflerinin bu rakamı yüzde 25’e çıkarmak olduğunu açıkladı. Varlık, Türkiye’nin sanayi gelişiminin devamı için yüksek teknoloji içeren ‘5 ve üzeri eksenli işleme merkezi’, ‘tornalama merkezi’, ‘kayar otomat’, ‘yatay işleme merkezi’ ve ‘eklemeli imalat makinesi (3D metal yazıcı)’ tezgâhlarının üretimine öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

Bu makinelerin üretimi için devletin desteğinin yanı sıra kamu-özel sektör-üniversite ağının da etkin işletilmesi gerektiğine işaret eden Varlık, sektördeki yerli ve milli kullanım oranlarına da değindi. Türkiye’nin takım tezgâhları alanındaki ihtiyacın ancak yüzde 15’lik kısmının yerli makinelerle karşılanabildiğinin altını çizen Varlık, bu oranın yüzde 70’lik bölümünün ise metal şekillendirme ile sac işleme makinelerinden oluştuğunun altını çizdi.

Fatih Varlık, özellikle otomotiv, havacılık, savunma sanayisi gibi yüksek teknoloji üretiminin olduğu alanlarda yaklaşık 1 milyar dolar değerinde dışa bağımlılık bulunduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:26
  1. yüksek teknoloji
  2. takım tezgâhı
  3. Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık
  4. sac işleme makineleri

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