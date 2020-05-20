Sanayici yeni normale hazır! Tarım ve gıda sektörleri ön plana çıkacak

182 ülkeyi saran Corona virüsü tehlikesinin atlatılmasını ve hayatın normale dönmesini iple çeken imalatçılar, yeni dönemin yol haritasını oluşturdu. Virüs tehdidinin bertaraf edilmesinin ardından tarım ve gıda sektörlerinde yerli üretim arttırılacak, ithalat aşağı çekilecek.

Tedarik zinciri dikkate alınacak

Covid-19’la mücadeleye olumlu katkıda bulunan kimya ve giyim sektörü temsilcilerinin de hammadde tedarik etmeleri kolay kılınacak. Tıbbi ekipman, koruyucu kıyafet ve hijyenik ürün imalatı yukarı taşınacak. Savunma sanayii, otomotiv ve makine sektörlerinde atılımı devam ettirmek için ilave çalışmalar yapılacak. Kaliteli ve pahada ağır ürün üretmek, ihraç etmek eksene alınacak.

Çin’e alternatif olacağız

Türkiye’nin Çin’e alternatif olması, yeni bölgelere ve ülkelere girip ürün satması için tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecek. Online toplantılar, e-fuarlar ve e-forumlar kaçırılmayacak. Yabancı yatırımcıları Anadolu’ya çekmek için ise yoğun bir görüşme trafiği yürütülecek.

Sanayicilerin kredi temin edebilmeleri, likidite bulabilmeleri için seferber olunacak. Dev yatırımların ve mega projelerin ötelenmemesi ya da iptal edilmemesi için birtakım girişimlerde bulunulacak.

İSO öncü oldu

Corona virüsüne karşı verilen amansız savaş devam ederken İstanbul Sanayi Odası (İSO) da ‘Covid-19 Sonrası Sektörel Riskler, Fırsatlar ve Yol Haritaları’ başlıklı projeyi hayata geçiriyor. Projeyle fabrikalarını kapama kararı alan şirketlerin kendilerine gelmeleri, tekrar üretim ve ihracat başarılarına koşmaları hedefleniyor.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, küresel gelişmeleri yakından takip edeceklerini dile getirerek, “Tüm sektörlerimizin güçlü ve gelişime açık yönlerini tespit etmeye, her yönüyle önümüzdeki dönemi sanayimiz için fırsata çevirmeye yönelik aksiyonları ortaya koymaya çalışacağız” dedi.

Fırsatı iyi değerlendirmeliyiz

Türkiye’nin Avrupa için alternatif tedarik merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Bahçıvan, “Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, ülkemize sermaye çekmek için yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımları hızla atmalıyız“ diye konuştu.

Sıkıntılı süreç hızla atlatılacak

Tekstil Makineleri ve Aksamı Sanayi Derneği (TEMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Covid-19’un köklü dönüşümlere yol açacağını belirtti. Bu dönüşüme ayak uydurmak gerektiğini vurgulayan Nalbant, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Üretim ve tüketim tek bir merkezde toplanmayacak. Herkes kendi bölgesinde kendine yetecek kadar üretip tüketecek” ifadelerini kullandı.

Stratejik bir bölgedeyiz

Türkiye’nin stratejik bir yerde konumlandığına dikkati çeken Nalbant, “Etrafımızda 500-600 milyonluk bir nüfus söz konusu. Bir yanımızda Avrupa bir yanımızda Rusya ve Türki cumhuriyetler diğer tarafımızda Ortadoğu ülkeleri var. Ortada tedarik merkezi olmamızı engelleyecek bir durum yok” şeklinde konuştu.

Taşlar yerine oturacak

Tekstil makineleri sektörünün sıkıntılı bir dönem yaşadığını anlatan Nalbant, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk iki ayda iyi bir performans sergilendi ancak ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan sonra şartlar değişti. Siparişler bıçak gibi kesildi. İhracatımız bir ara yüzde 49 azaldı. Tarihte ilk defa böyle keskin bir düşüşle karşı karşıya kaldık. Ama sıkıntılı dönemi hızla atlatacağız. Kendimize geleceğiz, ihracatımızı arttırmaya devam edeceğiz. Taşlar yerine oturacak. Ekonomimiz güçlenecek. Gelinen aşamada tarıma, yerli ve milli üretime yönelerek daha da kuvvetlenebiliriz. Solunum cihazı (ventilatör) üretiminde elde ettiğimiz başarıyı diğer alanlara da taşıyabiliriz. Önümüzde büyük bir fırsat var. Bu fırsatı iyi kullanmalıyız.”

Makinasız olmaz

Nalbant, Covid-19 sonrası dönemde tarım, gıda, sağlık, tıbbi ekipman, koruyucu kıyafet ve tarım sektörlerinin öne çıkacağının altını çizerek, “Ne var ki makinesiz yiyecek ve giyecek üretilemeyeceği unutulmamalı. Ayrıca ithal ettiğimiz makinelerin yüzde 70’inin ülkemizde imal edilebileceği akıllardan çıkarılmamalı” diye ekledi.