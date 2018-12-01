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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yatırımları hızlandıracak adım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:- "Yönetmelik sayesinde planlı sanayi alanlarının uzun süren yer seçimi süreleri daha hızlı bir şekilde tamamlanacak, arazi temini maliyetlerini azalacak, kamulaştırma çalışmalarına girmeden hazine arazilerini değerlendirebilecektir. Ayrıca hızla gelişen sanayimizin uzun vadeli yatırım planlarını hazırlanabilecektir"- "Bu sayede müteşebbislerimizin bir adım ötesinde konumlanarak yatırımların hızla ekonomimize kazandırılması sağlanacaktır"

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:48
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yatırımları hızlandıracak adım

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım alanlarına ilişkin yönetmeliği ile planlı sanayi alanlarının yer seçimi sürelerinin hızlı bir şekilde tamamlanacağı, arazi temini maliyetlerinin azalacağı, kamulaştırma çalışmalarına girmeden hazine arazilerinin değerlendirebileceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri kuruluş sürecini hızlandırmak amacıyla hazırlanan Yatırım Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Türkiye'de planlı sanayi alanlarıyla yatırımcıların altyapı ve arsa maliyetlerinin önemli ölçüde minimize edildiği belirtilen açıklamada, sanayicilerin birbirleriyle iş birliği içinde çalışmalarına olanak sağlandığı ifade edildi. Bu gelişmelerin planlı sanayi alanlarının cazibesini giderek artırdığı ve taleplerin kısa sürede karşılanmasını gerekli kıldığına işaret edildi.

Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri uygulamalarında yer seçimi süreçlerinin zaman zaman 1 yılı aşabildiği, yüksek kamulaştırma maliyetleriyle karşı karşıya kalınabildiği, kamulaştırma bedeline karşı açılan davalar nedeniyle bu sürenin daha da uzayabildiği aktarıldı. Ortaya çıkan bu durum ivedi yatırımlarda önemli bir sorun oluşturduğundan yürürlüğe giren yönetmelik sayesinde planlı sanayi alanlarının uzun süren yer seçimi sürelerinin daha hızlı bir şekilde tamamlanacağı, arazi temini maliyetlerininin azalacağı, kamulaştırma çalışmalarına girmeden hazine arazilerinin değerlendirebileceği kaydedildi.

Bununla birlikte hızla gelişen Türk sanayisinin uzun vadeli yatırım planlarının hazırlanabileceği ve bu sayede müteşebbislerin bir adım ötesinde konumlanarak yatırımların hızla ekonomiye kazandırılacağı vurgulandı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 13:48
  1. planlı sanayi alanları
  2. Resmi Gazete
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

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