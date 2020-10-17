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Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış kuruluşlar uzaktan denetlenebilecek
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış kuruluşlar uzaktan denetlenebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış kuruluşlar, doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi olağanüstü durumlarda bilişim teknolojileri kullanılarak uzaktan denetlenebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 10:16:00 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış kuruluşlar uzaktan denetlenebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesine Dayanan Temel Kriterler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Bakanlık, uzatma için başvuranlar da dahil olmak üzere başvuran kuruluşun yeterliliğini belirlemek ve değerlendirmek için öncelikle kuruluşun idari yapısını ve yeterliliğini yerinde inceleyecektir.

Doğal afetler, salgın hastalıklar, karantina uygulaması, güvenlik önlemleri gibi olağanüstü durumlarda bilgi teknolojileri kullanılarak uzaktan denetimler yapılabilmektedir.

Denetim sonucunda bir değerlendirme raporu hazırlanacak ve kuruluşun yeterli olmadığı tespit edilirse başvuru reddedilecektir.

Onaylanmış kuruluşun görevlendirildiği teknik düzenleme veya yönetmelikler kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin yeterliliğinin izlenmesine yönelik yerinde denetimler öncelikli iken, olağanüstü durumlarda uzaktan denetim yapılabilmektedir.

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