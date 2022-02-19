Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9 uncu dereceli toplam 35 (otuz beş) adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacak.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI



657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.



Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren, yukarıda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.



ÖSYM tarafından A Grubu Kadrolar için 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), başvuru yapılacak bölümlerden tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak.



01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

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