  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ekimde 884 yatırım teşvik belgesi verdi
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ekimde 884 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ekimde 884 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 10:35:00 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ekimde 884 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, ekim ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ekimde 884 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 19 milyar 430 milyon 786 bin 983 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 397 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 544 milyon 548 bin 507 lira olan ve 2 bin 486 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 51 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 229 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 188 milyon 434 bin 632 lira, istihdam edilenlerin sayısı 11 bin 231 oldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hindistan'da
Dünya

Hindistan'da "Cuma namazı" provokasyonu! Namaz kılan Müslümanlara saldırı girişimi! Türkiye'den destek bekliyorlar

Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar gün geçtikçe artıyor. Bir grup provokatör, Cuma namazı kılan Müslümanlara saldırı girişiminde b..
Numan Kurtulmuş Sakarya'da konuştu! Heyecanlandıran asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Numan Kurtulmuş Sakarya'da konuştu! Heyecanlandıran asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yılbaşından itibaren herkesi tatmin edecek 'çok güçlü bir asgari ücretin açıklanacağını' söyled..
Bombalı tuzakla ilgili çarpıcı açıklama: Bu düzeneğin hedefi Cumhurbaşkanımızdı
Gündem

Bombalı tuzakla ilgili çarpıcı açıklama: Bu düzeneğin hedefi Cumhurbaşkanımızdı

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Siirt mitinginde kurulan bombalı tuzakla ilgili açıklamada bulund..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay