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Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı alımları ne zaman?
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı alımları ne zaman?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı alımı ne zaman açıklanacak? Kamu personeli iş ilanları KPSS sınavına giren adaylar tarafından merak ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacak. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 12:56:00 - 2022-02-20 12:56:49
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı alımları ne zaman?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesini Resmi Gazete’de yayımladı. Yayımlanan listeye göre, Ocak ayı içerisinde 707 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 20 milyar 866 milyon 843 bin 38 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 23 bin 386 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Aynı zamanda sabit yatırım tutarı 1 milyar 216 milyon 547 bin 76 lira olan ve 2 bin 50 kişinin istihdamı öngörülen 28 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde 292 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 9 milyar 295 milyon 379 bin 256 lira, istihdam edilenlerin sayısı 16 bin 333 oldu.

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