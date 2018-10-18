Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: üretmediğimiz her teknoloji, geleceğimizi ipotek altına almaktadır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) akademik yıl açılışındaki konuşmasında, törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçmişten bugüne kahramanlığın ve cesaretin olduğu kadar üretimin ve girişimciliğin de nişanesi olan Gaziantep'in, Türkiye'nin en değerli marka şehirlerinden birisi olduğunu belirtti.

Mezopotamya medeniyetine ev sahipliği yapan gazi şehrin sahip olduğu birikimleriyle gurur duyduklarını ifade eden Varank, değişen dünyanın dinamiklerine cevap vermede öncü olan Gaziantep'in, bilim alanında da gerekli yatırımları yaptığını vurguladı.

Varank, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olan HKÜ'nün geldiği noktanın tesadüf olmadığını, daha da ileriye gideceğine inandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz Gaziantep'in daha iyi yerlere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Biliyoruz ki, gelecek sadece yüksek katma değerli teknoloji üretenlerin olacaktır. Bu açıdan baktığımızda Gaziantep, rekabetçi ve başarı odaklı ruhuyla her geçen gün daha iyiye gitmektedir. 2000 yılında Türkiye'nin toplam ihracatında yüzde 1,5 payı olan Gaziantep, bugün bu payını 3 kat artırarak, yüzde 4,2 seviyesine yükseltti. 2017 yılında 6,6 milyar dolarlık ihracata imza atarak, dış ticaret fazlası veren şehirlerimizden biri oldu. Bu başarıların devamı için bilimde ve teknolojide her günümüzü bir önceki günden daha güçlü şekilde ilerleyerek geçirmek zorundayız."

Üniversitelerin sadece gençlerin eğitim aldıkları sıradan kurumlar değil, ürettikleri bilgiyle, büyük ve güçlü ülke idealinde önemli yer tutan köşe taşları olduğunu anlatan Varank, bu bilinçle 16 yıl boyunca eğitim kurumlarına özel önem verdiklerini, üniversitelerin standartlarını yükselttiklerini, 76 olan üniversite sayısını 206’ya çıkardıklarını bildirdi.

Varank, 2002 yılında 2,5 milyar lira olan yükseköğretim bütçesini, 2018 yılında 28 milyar liraya yükselttiklerini, 494 olan meslek yüksekokulu sayısını 996'ya, 190 olan yurt sayısını 776'ya, 182 bin olan yurt yatak kapasitesini 663 bine çıkardıklarını belirterek, "Artık kurduğumuz bu güçlü eğitim altyapısının niteliğini de aynı hızla artırma zamanının geldiğine inanıyoruz. Bunun için büyük çaba sarf ediyor, üretim ekosisteminde Ar-Ge ve inovasyonun daha fazla yer alması için çalışıyoruz. Ekonomimizde nitelik artışı ve katma değeri yüksek ürünler için bilgiden ürüne giden bütün arayüzlere yönelik destek programları oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli gelir içerisindeki Ar-Ge harcama payı arttı

Milli gelir içerisindeki Ar-Ge harcama payının yüzde 1'lere geldiğine işaret eden Bakan Varank, bunu gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 3'ler seviyesine çıkarmak istediklerinin altını çizdi.

Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, politikalarını yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi üzerine kurguladıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda teknoloji geliştirme bölgelerinden Ar-Ge merkezlerine, üniversitelerimizden bilim merkezlerine kadar birçok alanda destek programları yürütüyoruz. Gaziantep de bu desteklerimizden önemli bir pay alıyor. Bu anlamda, 2008 yılında faaliyete geçen Gaziantep Teknopark için bakanlığımız bugüne kadar 4 milyon liralık destek sağladı. Teknoparkta 100'e yakın firmada, 125 Ar-Ge personeli çalışıyor ve 600 milyon dolarlık ihracat yapılıyor. Diğer yandan, ülke genelinde bulunan Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımız bin 274 iken Gaziantep'te bulunan Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı 13'tür."

Bu sayıların, Gaziantep'in dinamizmine, birikimine, tecrübesine kıyasla beklenilenin çok altında olduğunu vurgulayan Varank, "Bu kadar güçlü bir sanayinin olduğu şehrimizde, ilgili aktörlerin çok ciddi iş birliği yaparak bu sayıları hızla artırması gerekmektedir. Biz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü biliyoruz ki milli olarak üretmediğimiz her teknoloji geleceğimizi ipotek altına almaktadır. Bağımsızlığımıza kastedenlere karşı gösterdiğimiz feraseti, başta bilim insanlarımız olmak üzere tüm aktörlerimizle beraber bilim ve teknoloji alanında da göstermemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

Gaziantep Bilim Merkezi 2020 yılında açılacak

Üniversite-sanayi iş birliğini çok önemsediklerini, üniversitelerde üretilen bilginin, teknolojinin, yerli üretime dönüşmesi ve ticarileşmesi için başta TÜBİTAK destekleri olmak üzere, çok sayıda destek ve teşvik programı yürüttüklerini anlatan Varank, TÜBİTAK'ın sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirmek üzere, "Sanayi Doktora Programı"nı başlattığını, 100 Günlük Eylem Planı'nda da yer alan bu program kapsamında desteklenecek doktora öğrencilerinin eğitimleri süresince ayda 4 bin 500 lira burs ve doktora sonrasında istihdam desteği alabileceğini anımsattı.

Varank, 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan "Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği Programı" kapsamında ciddi bir teknoloji transferi sağlayacak mekanizmanın kurulmasını öngördüklerine işaret ederek, ayrıca bilimi ve teknolojiyi seven genç nesilleri yetiştirme hedefi doğrultusunda Gaziantep'e önemli bir yatırım daha kazandıracaklarını belirtti.

Bakan Mustafa Varank, TÜBİTAK olarak 19 milyon lira destek sağlayacakları Gaziantep Bilim Merkezi'ni 2020 yılında hizmete açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Varank, konuşması sırasında öğrencilere "Aranızda ilik donörü olan var mı?" diye sorarak, konuya farkındalık çekmek için kendisinin de donör olduğunu, öğrencilerden de bu konuda hassasiyet beklediğini kaydetti.

Rektör Yılmaz veda etti

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise iç ve dış paydaşlarıyla beraber katma değer projeler üreterek dünyanın önde gelen üniversiteleriyle rekabet etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tercih edilme ve doluluk oranlarıyla her geçen gün kendilerini yenilediklerini ve son 5 yıldaki tercih edilme oranlarının yüzde 95 olduğuna işaret eden Yılmaz, toplumun ve sanayinin sorunlarına çözüm üreten, iş birliğini önemseyen bir bakış açısına sahip olduklarını dile getirdi.

2013 yılında bu yana parçası olmaktan gurur duyduğu Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesine şükranlarını sunduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu aslında bir de veda konuşması. Rektörlük görevinden ayrılıyor olsam da bu ailenin bir parçası olmaya devam ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Benden sonra göreve gelecek arkadaş üniversitemizi daha ileriye taşıyacaktır. Artık kariyerimi başka bir noktaya taşımak istediğim için bu kararı aldım." diye konuştu.

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu da Prof. Dr. Tamer Yılmaz'dan boşalan göreve, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen'in getirildiği bildirdi.