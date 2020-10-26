  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti

Bakan Mustafa Varank: - "Laodikya'da da bundan önce bir kilisenin restorasyonuna destek vermiştik. Bu kilisenin restorasyonundan sonra Laodikya'nın ziyaretçi sayısı 40 binden 200 bine çıktı" - "Burada yaptığımız çalışmalarda Denizli'mizi sanayi, tarım şehri olmanın yanında turizmin de en önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 19:13:38 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti

DENİZLİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli'deki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Bakan Varank, Denizli OSB Teknik Koleji'ni ziyaret ederek, burada okul öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Okulun atölyelerinde incelemelerde bulunan Varank, yürütülen faaliyet ve projelere ilişkin öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

Varank, daha sonra Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki temasları çerçevesinde güneş enerjisi paneli üretimi yapan bir firma ile enjeksiyon ve mühendislik parçaları üreten firmalarda da incelemelerde bulundu.

Daha sonra UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'ne geçen Bakan Varank, burada yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ve ekibinden bilgi aldı.

Varank, antik kentteki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Denizli'nin turizm potansiyelinde ciddi bir artış beklediklerini söyledi.

Antik kent sayesinde şehrin ziyaretçisinin dört kattan daha fazla artacağını öngördüklerini ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Bakanlığımızın en önemli ajandalarından bir tanesi de yerel kalkınmayı desteklemek. Bu manada kalkınma ajanslarıyla yerelin potansiyelini ortaya çıkaracak projelere biz destek veriyoruz. Laodikya'da da bundan önce bir kilisenin restorasyonuna destek vermiştik. Bu kilisenin restorasyonundan sonra Laodikya'nın ziyaretçi sayısı 40 binden 200 bine çıktı. Bundan sonraki dönemde de yine kalkınma ajansımızla Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu muhteşem antik kentteki diğer yapıları ortaya çıkarmak için projelere destek veriyoruz."

Varank, Türkiye'nin antik tiyatrolar açısından çok zengin olduğunu da vurguladı. Varank, Laodikya'daki antik tiyatronun 98,5 metre genişliğe sahip olduğunu da belirtti.

- "Denizli'mizi turizmin de en önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkenin her yanında, sanayiye, teknolojiye yatırımının yanında şehirlerin potansiyelini ortaya çıkaracak turizm olsun, tarım olsun çok farklı projeleri desteklediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Laodikya'da da böyle bir projeye destek vermekten gerçekten mutluluk duyuyoruz. 2 bin 200 yıllık bir tarihe uzanan mekandan bahsediyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarda Denizli'mizi sanayi, tarım şehri olmanın yanında turizmin de en önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz. Burada restorasyon çalışmalarına Büyükşehir Belediyemizle birlikte destek veriyoruz. Bir kilisenin restorasyonu yapıldı. Gün yüzüne çıkarıldı. Antik tiyatronun da kazı çalışmaları devam ediyor. Bu antik tiyatro gün yüzüne çıkarıldığında hem burası bir ziyaret mekanı olacak hem de burası gerçek bir tiyatro olarak kullanılacak. Biz de Bakanlık olarak Kalkınma Ajansıyla buranın kazı çalışmalarına maddi destek sağlıyoruz."

Bakan Varank, temaslarının ardından antik kentte hatıra fotoğrafları çektirdi.

Öte yandan antik kente Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından 2,6 milyon lira destek sağlandığı ve yaklaşık 4 milyon liralık yatırıma öncülük edildiği öğrenildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, ziyaretlerinde Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile diğer ilgililer eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki
Ekonomi

Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki

Fransa'da Peygamberimize yönelik çirkin saldırı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına TESK'ten destek ge..
Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama
Dünya

Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama

İsrail ile normalleşmeye karar veren Sudan hükümeti, ekonomi açısından büyük fayda sağlayacağını açık açık söyledi.
Bölgeden az önce dünyaya duyurdular! ‘Her an semada göreceksiniz’
Gündem

Bölgeden az önce dünyaya duyurdular! ‘Her an semada göreceksiniz’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dış müdahale olursa Türk F-16'larını devreye sokacaklarını belirtti.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay