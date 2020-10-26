Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti

DENİZLİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli'deki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.



Bakan Varank, Denizli OSB Teknik Koleji'ni ziyaret ederek, burada okul öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.



Okulun atölyelerinde incelemelerde bulunan Varank, yürütülen faaliyet ve projelere ilişkin öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.



Varank, daha sonra Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki temasları çerçevesinde güneş enerjisi paneli üretimi yapan bir firma ile enjeksiyon ve mühendislik parçaları üreten firmalarda da incelemelerde bulundu.



Daha sonra UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'ne geçen Bakan Varank, burada yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ve ekibinden bilgi aldı.



Varank, antik kentteki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Denizli'nin turizm potansiyelinde ciddi bir artış beklediklerini söyledi.



Antik kent sayesinde şehrin ziyaretçisinin dört kattan daha fazla artacağını öngördüklerini ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Bakanlığımızın en önemli ajandalarından bir tanesi de yerel kalkınmayı desteklemek. Bu manada kalkınma ajanslarıyla yerelin potansiyelini ortaya çıkaracak projelere biz destek veriyoruz. Laodikya'da da bundan önce bir kilisenin restorasyonuna destek vermiştik. Bu kilisenin restorasyonundan sonra Laodikya'nın ziyaretçi sayısı 40 binden 200 bine çıktı. Bundan sonraki dönemde de yine kalkınma ajansımızla Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu muhteşem antik kentteki diğer yapıları ortaya çıkarmak için projelere destek veriyoruz."

Varank, Türkiye'nin antik tiyatrolar açısından çok zengin olduğunu da vurguladı. Varank, Laodikya'daki antik tiyatronun 98,5 metre genişliğe sahip olduğunu da belirtti.

- "Denizli'mizi turizmin de en önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkenin her yanında, sanayiye, teknolojiye yatırımının yanında şehirlerin potansiyelini ortaya çıkaracak turizm olsun, tarım olsun çok farklı projeleri desteklediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Laodikya'da da böyle bir projeye destek vermekten gerçekten mutluluk duyuyoruz. 2 bin 200 yıllık bir tarihe uzanan mekandan bahsediyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarda Denizli'mizi sanayi, tarım şehri olmanın yanında turizmin de en önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz. Burada restorasyon çalışmalarına Büyükşehir Belediyemizle birlikte destek veriyoruz. Bir kilisenin restorasyonu yapıldı. Gün yüzüne çıkarıldı. Antik tiyatronun da kazı çalışmaları devam ediyor. Bu antik tiyatro gün yüzüne çıkarıldığında hem burası bir ziyaret mekanı olacak hem de burası gerçek bir tiyatro olarak kullanılacak. Biz de Bakanlık olarak Kalkınma Ajansıyla buranın kazı çalışmalarına maddi destek sağlıyoruz."

Bakan Varank, temaslarının ardından antik kentte hatıra fotoğrafları çektirdi.

Öte yandan antik kente Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından 2,6 milyon lira destek sağlandığı ve yaklaşık 4 milyon liralık yatırıma öncülük edildiği öğrenildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, ziyaretlerinde Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile diğer ilgililer eşlik etti.

