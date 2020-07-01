Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İmalat PMI endeksi Şubat 2018'den beri en yüksek değerde
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Üretiminin öncü göstergesi imalat PMI endeksi haziranda 53,9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer. Haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Üretiminin öncü göstergesi imalat PMI endeksi haziranda 53,9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer." dedi.
Varank, "Haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor." değerlendirmesinde bulundu.