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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:"Mart’ta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam oluşturacak 18 milyar TL’lik yatırımın önü açıldı. İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye göre arttı. Yeni normale geçişte yatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:"Mart’ta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam oluşturacak 18 milyar TL’lik yatırımın önü açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 12:43:00 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:"Mart’ta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam oluşturacak 18 milyar TL’lik yatırımın önü açıldı. İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye göre arttı. Yeni normale geçişte yatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:"Mart’ta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam oluşturacak 18 milyar TL’lik yatırımın önü açıldı. İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye göre arttı. Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız"

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