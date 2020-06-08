Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TÜBİTAK üzerinden desteklediğimiz yenilikçi bir tanı kiti projemiz de var. Covid-19’un kuluçka döneminde, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce bu kitle 30 dakikada sonuç alınması hedefleniyor."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TÜBİTAK üzerinden desteklediğimiz yenilikçi bir tanı kiti projemiz de var.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TÜBİTAK üzerinden desteklediğimiz yenilikçi bir tanı kiti projemiz de var. Covid-19’un kuluçka döneminde, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce bu kitle 30 dakikada sonuç alınması hedefleniyor."