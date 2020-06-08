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Sağlık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TÜBİTAK üzerinden desteklediğimiz yenilikçi bir tanı kiti projemiz de var. Covid-19’un kuluçka döneminde, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce bu kitle 30 dakikada sonuç alınması hedefleniyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TÜBİTAK üzerinden desteklediğimiz yenilikçi bir tanı kiti projemiz de var.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:42:40 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TÜBİTAK üzerinden desteklediğimiz yenilikçi bir tanı kiti projemiz de var. Covid-19’un kuluçka döneminde, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce bu kitle 30 dakikada sonuç alınması hedefleniyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TÜBİTAK üzerinden desteklediğimiz yenilikçi bir tanı kiti projemiz de var. Covid-19’un kuluçka döneminde, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce bu kitle 30 dakikada sonuç alınması hedefleniyor."

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