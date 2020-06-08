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Sağlık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sahada görev yapan sağlık çalışanlarımız bu işin görünen kahramanları. 7 gün 24 saat laboratuvarlarından ayrılmayan, tüm olasılıkları en ince detayına kadar hesaplayan, deneyen ve denemekten asla vazgeçmeyen ara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sahada görev yapan sağlık çalışanlarımız bu işin görünen kahramanları.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:34:07 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sahada görev yapan sağlık çalışanlarımız bu işin görünen kahramanları. 7 gün 24 saat laboratuvarlarından ayrılmayan, tüm olasılıkları en ince detayına kadar hesaplayan, deneyen ve denemekten asla vazgeçmeyen ara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sahada görev yapan sağlık çalışanlarımız bu işin görünen kahramanları. 7 gün 24 saat laboratuvarlarından ayrılmayan, tüm olasılıkları en ince detayına kadar hesaplayan, deneyen ve denemekten asla vazgeçmeyen araştırmacılarsa, bu savaşın görünmeyen kahramanları."

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