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Aktüel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları) Tüm dünya arkasını dönse de Türkiye Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecek. Azerbaycanlı kardeşlerimize hangi desteği nasıl vermemiz gerekiyorsa eksiksiz ve i
Aktüel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları) Tüm dünya arkasını dönse de Türkiye Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecek. Azerbaycanlı kardeşlerimize hangi desteği nasıl vermemiz gerekiyorsa eksiksiz ve i

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:02:23 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları) Tüm dünya arkasını dönse de Türkiye Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecek. Azerbaycanlı kardeşlerimize hangi desteği nasıl vermemiz gerekiyorsa eksiksiz ve i
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