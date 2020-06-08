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Sağlık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Brezilya’ya şimdiye kadar bin 500’den fazla yoğun bakım solunum cihazının teslimatı yapıldı. Böylece yaklaşık 2 bin yoğun bakım solunum cihazını yurt dışına göndermiş olduk."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Brezilya’ya şimdiye kadar bin 500’den fazla yoğun bakım solunum cihazının teslimatı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:38:50 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Brezilya’ya şimdiye kadar bin 500’den fazla yoğun bakım solunum cihazının teslimatı yapıldı. Böylece yaklaşık 2 bin yoğun bakım solunum cihazını yurt dışına göndermiş olduk."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Brezilya’ya şimdiye kadar bin 500’den fazla yoğun bakım solunum cihazının teslimatı yapıldı. Böylece yaklaşık 2 bin yoğun bakım solunum cihazını yurt dışına göndermiş olduk."

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