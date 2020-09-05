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Aktüel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bilişim Vadisi'nde ayrıca bir tasarım kümelenmesi kuruyoruz. Mevcut durumda ülkemizde tasarımla özdeşleşen bir teknopark yok. İşte biz Bilişim Vadisi'ni tasarımla da ön plana çıkaracağız. Tasarım stüdyoları, iş
Aktüel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bilişim Vadisi'nde ayrıca bir tasarım kümelenmesi kuruyoruz. Mevcut durumda ülkemizde tasarımla özdeşleşen bir teknopark yok. İşte biz Bilişim Vadisi'ni tasarımla da ön plana çıkaracağız. Tasarım stüdyoları, iş

Yeniakit Publisher
2020-09-05 12:45:57 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bilişim Vadisi'nde ayrıca bir tasarım kümelenmesi kuruyoruz. Mevcut durumda ülkemizde tasarımla özdeşleşen bir teknopark yok. İşte biz Bilişim Vadisi'ni tasarımla da ön plana çıkaracağız. Tasarım stüdyoları, iş
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