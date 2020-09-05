Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir fon kuruyoruz. Bu fonun miktarını, zamanla daha da artırmanın peşindeyiz. İster yerli ister yabancı olsun fona yatırım yapmak