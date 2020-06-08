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Sağlık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki projeler için özel bir burs programı oluşturduk. 340 öğrenci ve araştırmacıdan başvuru aldık. Bunların 300’ü desteğe hak kazandı."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki projeler için özel bir burs programı oluşturduk.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:39:33 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki projeler için özel bir burs programı oluşturduk. 340 öğrenci ve araştırmacıdan başvuru aldık. Bunların 300’ü desteğe hak kazandı."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki projeler için özel bir burs programı oluşturduk. 340 öğrenci ve araştırmacıdan başvuru aldık. Bunların 300’ü desteğe hak kazandı."

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Satılık teraslı dubleks daire

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