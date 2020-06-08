Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki projeler için özel bir burs programı oluşturduk. 340 öğrenci ve araştırmacıdan başvuru aldık. Bunların 300’ü desteğe hak kazandı."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki projeler için özel bir burs programı oluşturduk.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki projeler için özel bir burs programı oluşturduk. 340 öğrenci ve araştırmacıdan başvuru aldık. Bunların 300’ü desteğe hak kazandı."