Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aşı geliştirme projelerinde de dünyayla yarışıyoruz diyebiliriz. Dünyada çalışılan tüm aşı yöntemlerine ek olarak, daha özgün ve yenilikçi yöntemleri de içeren aşı projelerimiz var" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aşı geliştirme projelerinde de dünyayla yarışıyoruz diyebiliriz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aşı geliştirme projelerinde de dünyayla yarışıyoruz diyebiliriz. Dünyada çalışılan tüm aşı yöntemlerine ek olarak, daha özgün ve yenilikçi yöntemleri de içeren aşı projelerimiz var" dedi.