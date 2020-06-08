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Sağlık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aşı geliştirme projelerinde de dünyayla yarışıyoruz diyebiliriz. Dünyada çalışılan tüm aşı yöntemlerine ek olarak, daha özgün ve yenilikçi yöntemleri de içeren aşı projelerimiz var" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aşı geliştirme projelerinde de dünyayla yarışıyoruz diyebiliriz.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:37:14 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aşı geliştirme projelerinde de dünyayla yarışıyoruz diyebiliriz. Dünyada çalışılan tüm aşı yöntemlerine ek olarak, daha özgün ve yenilikçi yöntemleri de içeren aşı projelerimiz var" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aşı geliştirme projelerinde de dünyayla yarışıyoruz diyebiliriz. Dünyada çalışılan tüm aşı yöntemlerine ek olarak, daha özgün ve yenilikçi yöntemleri de içeren aşı projelerimiz var" dedi.

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