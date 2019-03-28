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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"Bundan sonraki dönemde temel amacımız, 'milli teknoloji, güçlü sanayi' mottosuyla Türkiye'yi global bir üretici ülke konumuna getirmek. Yüksek teknolojide, katma değerli üretimde dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline getirmek"- "(31 Mart'tan sonra 4,5 yıllık seçimsiz süreçte) Biz de şapkamızı önümüze koyalım, planlarımızı, projelerimizi yapalım sadece ekonomiye odaklanarak 2023 hedeflerine güzel ve hızlı bir şekilde ilerleyelim.' diyoruz ve bunu istiyoruz"

28 Mart 2019 Perşembe 11:59
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bundan sonraki dönemde temel amaçlarının "milli teknoloji, güçlü sanayi" mottosuyla Türkiye'yi global bir üretici ülke konumuna getirmek olduğunu belirterek, "(Amacımız Türkiye'yi) Yüksek teknolojide, katma değerli üretimde dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline getirmek." dedi.

Pendik'te faaliyet gösteren Tam Cam Otocam Sanayi AŞ fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Varank, fabrika çalışanları ile bir araya geldi.

Burada çalışanlara hitap eden Varank, Türkiye'nin 17 yılda ekonomik açıdan büyük mesafeler katettiğini ifade ederek, ekonominin 17 senede 3,5 kat büyüdüğünü söyledi.

Varank, memur maaşları için dışarıdan borç alan ülkeden sanayisiyle, üretimiyle dünyanın öncü ülkelerinden birisi haline geldiklerinin altını çizerek, şu anda içerisinde bulundukları tesisin de göz bebeği işletmelerden olduğunu bildirdi.

Fabrikada üretilen ürünlerin dünyanın her yerinde kullanıldığını, bunun gurur verici olduğunu dile getiren Varank, Türkiye'deki yabancı yatırımcılardan bahsetti.

Varank, Türkiye'de uluslararası yatırımcı ve global şirketlere neden burada olduklarını sorduğunda aldığı cevaplara değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı yatırımcılara, 'Neden burayı tercih ediyorsunuz?' dediğimde bana ilk söyledikleri, 'Sizdeki iş gücü dünyanın hiçbir yerinde yok, işini bu kadar sahiplenen, kendi işiymiş gibi çalıştığı işi sahiplenen iş gücünü dünyanın hiçbir yerinde görmüyoruz, bu durum buraya gelmemizdeki ana etken oluyor.' diyorlar. Sizler bizim üretken gücümüzsünüz."


- "4,5 yıl projelerimizi yapmak istiyoruz"


Varank, katma değerli üretimin öneminden bahsederek, "Bundan sonraki dönemde temel amacımız, 'milli teknoloji, güçlü sanayi' mottosuyla Türkiye'yi global bir üretici ülke konumuna getirmek. Yüksek teknolojide, katma değerli üretimde dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline getirmek. Biz bunu siz değerli kardeşlerimizle birlikte yapacağız." diye konuştu.

Artık Türkiye'de herkesin, "üretim, sanayi olmazsa dünyada rekabet etme şansının olmayacağının" farkında olduğunu vurgulayan Varank, "milli teknoloji, güçlü sanayi" mottosuyla Türkiye'yi üretimle kalkındırmak için büyük gayret göstereceklerini söyledi.

Varank, bunu yapmak için seçimden sonraki 4,5 yılın çok önemli olduğunun altını çizerek, özellikle son 6 yılda herkesin çok yorulduğunu bildirdi.

Gezi, 17-25 Aralık, terör ve çukur olayları ile darbe girişimini, milletin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durmasıyla atlattıklarını dile getiren Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzde seçim var. 'Bu seçimde güzel bir netice alalım. Bundan sonra Türkiye'nin gündeminde 4,5 yıl seçim olmasın, gerilim olmasın. Biz de şapkamızı önümüze koyalım, planlarımızı, projelerimizi yapalım sadece ekonomiye odaklanarak 2023 hedeflerine güzel ve hızlı bir şekilde ilerleyelim.' diyoruz ve bunu istiyoruz. Bu manada sizlerin desteği çok önemli. Bunu başarmak için sizden güzel bir desteği sizden bekliyoruz. Zaten biz sizlere güveniyoruz. Burası Pendik, burada AK Parti belediyeciliğinin güzel uygulamaları hayata geçmişti."

Varank, konuşmasında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin için destek istedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:59
  1. Mustafa Varank
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
  3. Tam Cam Otocam

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