Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: "Marmara bölgesinin çevresi altın halka gibi"

DÜZCE (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Düzce'de ziyaretlerde bulundu.

Büyükdede, programına Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret ederek, başladı.

Özlü ile bir süre görüşen Büyükdede, gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzce'nin coğrafi konum açısından çok önemli bir kent olduğunu söyledi.

Düzce'nin sanayide gün geçtikçe büyüdüğünü vurgulayan Büyükdede, "Düzce sanayimizin göz bebeği olacak alanlardan bir tanesi. Halen daha göz bebeği durumunda. Ama çok daha gelişebilecek bir alan. Marmara bölgesinin çevresini altın halka gibi görüyorum. O halkanın bir tanesi de Düzce. Düzce'nin zaten belli bir gelişmişliği var ama çok daha gelişmeye namzet bir alanımız. Teknolojik olarak büyütmemiz gereken bir alanımız. Diğer taraftan da çok önemli tarım alanımız. Hepsini bir dengede tutmak zaruretimiz var. Şehir planlamasını ona göre düzenlemek Belediyelerimizin bu yönde bu geleceğe şehirlerimizi hazırlamak gibi bir görevimiz var. " diye konuştu.

Daha sonra Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret eden Büyükdede, daha sonra Vali Atay ve Belediye Başkanı Özlü ile 2. Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Düzce Cam Fabrikası'nı gezdi.

Bakan Yardımcısı Büyükdede, AFAD toplantı salonuna geçerek burada Düzce Belediyesi, Düzce Cam Fabrikası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırılacak 48 derslik okulun protokolünü imzaladı.











