  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sanayi üretim endeksinde rekor
Ekonomi

Sanayi üretim endeksinde rekor

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki normalleşme adımlarının ardından artışını sürdürerek, eylül ayında serinin açıklandığı tarihten bu yana en yüksek seviyesi olan 132,9'a çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 15:27:00 - 2020-11-14 15:33:30
Sanayi üretim endeksinde rekor

Kovid-19 salgını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de üretimden tüketime kadar tüm ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilerken, salgının yarattığı olumsuz tablo, ekonomik verilerde de kendini gösterdi.

Yurt içinde vaka sayısının en yüksek noktaya ulaştığı nisan ayında 78,1'e kadar gerileyen arındırılmamış sanayi üretim endeksi, daha sonra yakaladığı yukarı yönlü ivmeyi sürdürüyor.

Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler sayesinde yükselişe geçen endeks, eylülde ayında açıklandığı tarihten bu yana en yüksek seviyesi olan 132,9'a çıktı. Endeks, en son Aralık 2017'de 130,2 seviyesini görmüştü.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yaşanan olumlu ivme, arındırılmış endekslerde de kendini gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, 129,3 ile Aralık 2017'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Endeks, 2017 yılının aralık ayında 130,6 düzeyindeydi.

Anılan gelişmelerin yanı sıra mevsim ve taksim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de 124,9 puana çıkarak, 2005'ten sonraki en yüksek seviyeyi gördü.

"Bu veriler, büyüme rakamını da yukarı taşıyacak"

Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ak, AA muhabirine, salgının etkilerinin en fazla görüldüğü nisan ve mayıs döneminde arındırılmamış sanayi üretim verilerinde dip seviyelerin görüldüğünü söyledi.

Normalleşme adımlarıyla dipten dönüşün başladığını ifade eden Ak, şu değerlendirmede bulundu:

"Büyüme verisinin öncü göstergesi olarak kabul edersek aylık ve yıllık rakamlardaki gelişmeler olumlu. Bu veriler, büyüme rakamını da yukarı taşıyacaktır. Ancak alt kırılımlara bakıldığında yüksek teknolojide düşüş olması hep vurguladığımız katma değerli üretim modeli için üzerinde durmamız gereken bir unsur olarak karşımız çıkıyor." 

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin son 10 yılda yıllara ve aylara göre dağılımı şöyle: 

Yıllar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Yıllık ortalama

2011

70,7

68,5

79,0

76,0

79,5

83,0

81,9

78,9

80,9

89,9

80,1

92,1

80,1

2012

75,0

73,4

83,8

80,3

86,8

86,1

85,4

76,4

87,1

84,8

91,4

91,7

83,5

2013

78,2

77,0

85,9

87,1

91,9

91,2

93,7

77,6

96,3

87,7

100,4

100,9

89,0

2014

87,5

83,4

93,9

92,9

94,3

95,7

90,6

89,3

102,3

92,4

100,1

108,5

94,2

2015

86,7

84,2

99,7

99,3

98,8

104,5

95,1

101,6

97,1

108,7

107,5

116,9

100,0

2016

91,3

95,8

106,4

102,7

107,1

107,4

86,9

105,5

93,5

113,0

113,7

117,6

103,4

2017

97,1

96,2

113,2

110,2

113,7

105,1

112,5

113,7

110,6

125,9

125,0

130,2

112,8

2018

109,2

105,3

120,7

114,9

121,1

107,2

120,9

100,8

114,8

119,8

116,2

117,2

114,0

2019

101,0

100,1

115,1

113,6

121,0

97,0

120,4

99,1

119,5

123,1

121,0

128,9

113,3

2020

108,7

111,5

113,9

78,1

84,1

114,0

119,6

115,1

132,9

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında Kuran'ı Kerim'e büyük saygısızlık! O anlar büyük tepki çekti
Gündem

Canlı yayında Kuran'ı Kerim'e büyük saygısızlık! O anlar büyük tepki çekti

Astrolog olduğu ifade edilen Tuğçe Akbaş'ın katıldığı bir canlı yayında Kuran'ı Kerim'e yaptığı saygısızlık büyük tepki çekti...
Türkiye savunmada uzay çağını yaşarken CHP ve Cumhuriyet ahlaksızlığı!
Gündem

Türkiye savunmada uzay çağını yaşarken CHP ve Cumhuriyet ahlaksızlığı!

Türkiye uzaya 4 kez ulaşarak savunmada uzay çağını başlatırken CHP ve Cumhuriyet ise ahlaksızlığını bir kez daha gösterdi. Türkiye Uzay Ajan..
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde olay sahne!
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde olay sahne!

Geride bıraktığı 7 bölümle reytingleri alt üst eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisin 8.bölümünde Ahmet Sencer, hikayeye daha güçlü şekilde dönü..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay