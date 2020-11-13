  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sanayi üretim endeksi eylülde arttı
Ekonomi

Sanayi üretim endeksi eylülde arttı

Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık bazda yüzde 8,1 yükseldi - Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 11,17 artış gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:28:17 -
Sanayi üretim endeksi eylülde arttı

ANKARA (AA) - Sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından yükselişini sürdürerek, eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık bazda yüzde 8,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 8,1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 11,17 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,6 artış gösterdi.

- Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 arttı.

Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,2 artış kaydetti.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından gelen yılın 3'üncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,7 yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 30,3 arttı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin eylülde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artmasını bekliyordu. Eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,3 artacağı öngörülmüştü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık ortalama
20173,446,38,75,27,214,89,614,98,79,813,89
201811,79,57,45,85,92,25,11,9-3,8-6,3-7-9,91,3
2019-7,5-5-1,9-3,9-1,6-3,5-1,1-3,93,33,94,99-0,5
2020 7,78,3 -1,7-31,3 -19,3 0,4 4,5 10,4 8,1

TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık ortalama
20176,30,56,47,36,2-2,129,47,818,311,49,910,79,1
201812,59,46,64,36,527,5-11,33,8-4,8-7-9,91,1
2019-7,5-5-4,6-1,2-0,1-9,5-0,4-1,74,12,84,110-0,6
2020 7,711,4 -1 -31,2 -30,5 17,6 -0,8 16 11,17


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan ABD'ye ve Fransa kötü haber! Ajanslar son dakika geçti: Ölüler var
Dünya

Mısır'dan ABD'ye ve Fransa kötü haber! Ajanslar son dakika geçti: Ölüler var

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda, Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler'e (MFO) ait olduğu belirtilen helikopter düştü. Hayatını kaybedenlerin arasınd..
Fransa Erdoğan’a yine yenildi
Dünya

Fransa Erdoğan’a yine yenildi

Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan yönetimini destekleyen ancak yine umduğunu bulamayan Fransızlar, başarısızlıklarını kaleme aldı. ..
Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi
Dünya

Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi

Faşistliği ile bilinen ve Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’a, Belçika, Fransa, Alm..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay