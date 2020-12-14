  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 10,2 yükseldi.
Ekonomi

Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 10,2 yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:02:44 -
Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 10,2 yükseldi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu ifadeler bir Prof'a ait: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti
Gündem

Bu ifadeler bir Prof'a ait: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti...
Gökçek'ten olay açıklama: Mansur Yavaş için rezalet
Gündem

Gökçek'ten olay açıklama: Mansur Yavaş için rezalet

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili çarpıcı açıklamalarda..
Bir ülkeden daha sipariş geldi! Tunus, Türkiye'den İHA alacak
Dünya

Bir ülkeden daha sipariş geldi! Tunus, Türkiye'den İHA alacak

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki üstün başarısı nedeniyle Türk İHA/SİHA'larına talep her geçen gün artıyor.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay