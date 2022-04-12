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Ekonomi Sanayi üretim endeksi açıklandı
Ekonomi

Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda yüzde 13,3 artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 10:21:00 -
Sanayi üretim endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 13,3 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1, imalat sanayi sektöründe yüzde 14,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 4,9 arttığı görüldü.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta, ocak ayına kıyasla yüzde 4,4 yükseldi.

Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 artış kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyordu.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9 artacağı öngörülmüştü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Yıllık Ortalama

2019

-7,6

-5

-1,8

-4,1

-1,9

-2,9

-1,3

-3,9

3,4

3,9

4,8

9

-0,5

2020

7,8

8,1

-1,6

-31,4

-18,3

-0,2

4,8

10,3

8

10,4

11,2

9

1,6

2021

11,3

8,9

16,6

66

41

23,9

9,8

14

8,9

8,6

11,3

14,4

17,47

2022

7,6

13,3

TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Yıllık Ortalama

2019

-7,5

-5

-4,6

-1,2

-0,1

-9,5

-0,4

-1,7

4,1

2,8

4,1

10

-0,6

2020

7,6

11,3

-0,9

-31,1

-30,5

17,7

-0,6

16,2

11,3

9,6

8,7

12,3

2,2

2021

7,3

5,7

20,1

65,2

39,4

23,7

-1,5

20

8,9

5,3

14,6

14,4

16,4

2022

8,2

13,3

 

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