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Sanayi üretim endeksi (2)

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 düşerek 116,7 değerine geriledi

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:23
Sanayi üretim endeksi (2)

ANKARA (AA) - Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Kasım 2018'de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 gerileyerek 116,7 değerine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 düşüş gösterdi. Bu dönemde 116,7 olarak hesaplanan endeks, Kasım 2017'de 124,8 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım 2018'de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü yüzde 0,1 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi değişmedi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, Kasım 2017'ye göre yüzde 1,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 azalış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, Kasım 2018'de bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 7,6 ile dayanıklı tüketim malı sektöründe gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 3,5 ile yüksek teknoloji sektöründe oldu.

(Bitti)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:23
  1. kasım
  2. Sanayi üretim endeksi
  3. TÜİK

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