  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:33:39 -
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı.


Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele almak üzere bir araya geldi.


Komisyon üyelerine AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci bilgi verdi. Tüfenkci, Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayacak, iyi ülke uygulamalarını kanun teklifinde yer verdiklerini aktararak, kaynakların etkin kullanımı ile bürokratik işlemlerin azaltılmasının, dünya ölçeğinde rekabet kanununu ile doğru adımların önünün açılması hedeflendiğini söyledi. Tüfenkci, rekabetin kanunu gelişmiş ülke uygulanmalarının mal ve hizmet piyasalarında rekabeti koruma ve geliştirme amacına hizmet edeceğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı