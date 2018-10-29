Sanayi Sitesi'nde yangın! Ekipler anında müdahale etti
Bursa'da Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen çöp yangını, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.29 Ekim 2018 Pazartesi 14:59
Bursa'da sanayide çıkan çöp yangını korkuttu.
Yangın sıçramadan müdahale edildi
Olay, bugün öğle saatlerinde Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Çöp konteynırında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın etraftaki dükkan ve fabrikalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
YORUM YAZ