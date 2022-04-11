Sanayi sektöründen ihracatta ilk çeyrek rekoru

Sanayi bünyesinde yer alan 16 sektörden 12’sinin ihracatı Ocak-Mart 2022 döneminde rekor kırdı. Bu dönemde tekstil ve hammaddeleri 2 milyar 650 milyon dolarlık, deri ve deri mamulleri 502 milyon 962 bin dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 7 milyar 510 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 5 milyar 458 milyon dolarlık, elektrik-elektronik 3 milyar 528 milyon dolarlık, makine ve aksamları 2 milyar 439 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metaller 3 milyar 810 milyon dolarlık, çelik sektörü 5 milyar 694 milyon dolarlık, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 1 milyar 297 milyon dolarlık, mücevher sektörü 1 milyar 283 milyon dolarlık, savunma ve havacılık sanayii 961 milyon 73 bin dolarlık, iklimlendirme sanayii 1 milyar 613 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Oranlar farklılaşıyor

İlk çeyrekte 2021’in aynı dönemine göre ihracatta tekstil ve hammaddeleri yüzde 13.1, deri ve deri mamulleri yüzde 27, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 41.5, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 16.2, elektrik-elektronik yüzde 9.8, makine ve aksamları yüzde 15.1, demir ve demir dışı metaller yüzde 48.2, çelik sektörü yüzde 51, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri yüzde 28.3, mücevher sektörü yüzde 30.6, savunma ve havacılık sanayii yüzde 48.6, iklimlendirme sanayii yüzde 15.9 artış kaydetti.

Avrupa başı çekti

İhracatta Avrupa ülkeleri başı çekti. Ocak-Mart 2022 döneminde tekstil ve hammaddeleri sektörünün satışında 296 milyon 719 bin dolarla İtalya bir numarayı aldı. Hazır giyim ve konfeksiyona 984 milyon 182 bin dolarla, deri ve deri mamullerine 43 milyon 319 bin dolarla, makine ve aksamlarına 252 milyon 475 bin dolarla, demir ve demir dışı metallere 549 milyon 908 bin dolarla, iklimlendirme sanayiine 174 milyon 989 bin dolarla en fazla talep Almanya’dan geldi. Kimyevi maddeler ve mamullerinde 568 milyon 606 bin dolarla Hollanda, elektrik-elektronik sektöründe 408 milyon 428 bin dolarla Birleşik Krallık, çelik sektöründe 470 milyon 760 bin dolarla İsrail öne çıktı. ABD; 210 milyon 545 bin dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde, 258 milyon 698 bin dolarla mücevher sektöründe, 219 milyon 306 bin dolarla savunma ve havacılık sanayiinde en büyük alıcı oldu.

İstanbul mührü

İlk çeyrekte İstanbul’dan 1 milyar 19 milyon dolarlık tekstil ve hammaddeleri, 3 milyar 741 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 2 milyar 112 milyon dolarlık demir ve demir dışı metaller, 3 milyar 887 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 823 milyon dolarlık elektrik-elektronik, 2 milyar 788 milyon dolarlık çelik, 1 milyar 94 milyon dolarlık mücevher ihracatı gerçekleşti.

64 şehir öne çıktı

İlk 3 ayda 64 il ihracatını arttırdı. İstanbul, 24.05 milyar dolarla zirvede yer aldı. Bu ilimizi 76 milyar dolarla Kocaeli, 3.87 milyar dolarla Bursa ve 3.37 milyar dolarla İzmir takip etti.

Gaziantep 2.65 milyar dolarla 5’inci, Ankara 2.54 milyar dolarla 6’ncı, Sakarya 1.39 milyar dolarla 7’nci, Manisa 1.24 milyar dolarla 8’inci, Denizli 1.23 milyar dolarla 9’uncu, Hatay ise 953 milyon dolarla 10’uncu sırada yer aldı.

İhracat; İstanbul’da yüzde 26.6, Kocaeli’nde yüzde 23.9, Bursa’da yüzde 4.5 ve İzmir’de yüzde 29.2 arttı.

Ocak-Mart 2022 döneminde 9 kentin ihracatı 1 milyar doları aştı. İlk 10’da bulunup da ihracatı düşen tek il yüzde 2.47’yle Sakarya oldu.

İlk 20’de bulunan diğer iller Mersin, Konya, Kayseri, Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Samsun, Mardin ve Eskişehir olarak sıralandı.