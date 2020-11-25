Sanayi kenti Kocaeli'de içme suyu sıkıntısı bulunmuyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, alınan tedbirler sayesinde kentte içme suyu konusunda herhangi bir risk bulunmadığını bildirdi.

Şehrin içme suyu ihtiyacının yüzde 80'inin karşılandığı Yuvacık Barajı'nda incelemelerde bulunan ​​​​​​Büyükakın, yaptığı açıklamada, barajın 10,24 milyon metreküp su ile yüzde 20 doluluk seviyesinde olduğunu belirtti.

Kaynaklardan baraja günlük 85 bin metreküp su girdiğini, barajın faydalı hacminden günlük olarak 122 bin metreküp su kullanıldığını aktaran Büyükakın, yağış olmadığı takdirde 83 günlük su kaldığını vurguladı.

- "Herhangi bir risk görülmüyor"

Büyükakın, geriye dönük baraj seviyeleri ve iklim normalleri izlendiğinde, baraj seviyesinin 8 milyon metreküp seviyesine kadar düştüğünün, daha sonra normal yağışlarla dolduğunun görüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu manada herhangi bir risk görülmüyor. Baraj, ideal seviyede duruyor. Baraj gölü seviyesi azalmasına ve yüzde 20 doluluk oranında olmasına rağmen bir riskimiz bulunmamaktadır, çünkü riskle ilgili tüm tedbirlerimizi önceden aldık. 23 Eylül'den itibaren Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajı arıtma tesisine çekilmiş isale hattından su takviyesi yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda 106 su kuyumuz var. Orada da 20 milyon metreküp su depolanmış vaziyettedir. Gerektiğinde onlar devreye alınacaktır. İnşallah herhangi bir risk olmadan bu süreci yöneteceğiz. Herhangi bir problem gözükmüyor."

- "Su tasarrufunda azami hassasiyet bekliyoruz"

Sapanca hattını B planı olarak hazır halde beklettiklerini, kurak zamanlarda devreye aldıklarını bildiren Büyükakın, "Sapanca Gölü ile Yuvacık Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında 2008 yılında inşa ettiğimiz içme suyu isale hattımız var. Bu hatla çeşitli zamanlarda 8 defa Yuvacık Barajı'na takviye yapıldı. Zor ve kurak dönemlerde kullandığımız hattan 4 pompayla su takviyesi yapıyoruz. Yani zor zamanlarımızda Sapanca Gölü'nü devreye alıyoruz. Daha da ihtiyaç olduğunda derin su kuyularını devreye alarak şehrimizi susuz bırakmıyoruz. Yağışlarla birlikte barajda yeterli miktarda su olduğu zaman Sapanca hattından geriye Sapanca Gölü'ne su verme imkanımız da var." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, vatandaşlardan su tasarrufu konusunda azami hassasiyet beklediklerini sözlerini ekledi.