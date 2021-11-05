Sanayi ihracatında tarihi zirve!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2 artarak 19 milyar 76 milyon 662 bin dolara yükselirken, ocak-ekim döneminde de yüzde 33,1 artışla 166 milyar 219 milyon 414 bin dolara ulaştı.

Türkiye'nin sanayi ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 35 artarak 137 milyar 855 milyon 650 bin dolara yükseldi ve tarihin en yüksek ocak-ekim Ihracat rakamına ulaştı. Sanayi ihracatı yılın 10 ayında toplam ihracatın yüzde 82,9'unu oluşturdu.

Ocak-ekim döneminde Türkiye'nin tarım ihracatı yüzde 20,9 artarak, 23 milyar 511 milyon 606 bin dolara, madencilik ihracatı ise yüzde 44,5 yükselerek 4 milyar 852 milyon 157 bin dolara çıktı.