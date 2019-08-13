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Sanayi fuarlarında işbirliği

Deutsche Messe AG, 2020 itibariyle Shenzhen ve Chengdu’da yeni sanayi fuarları gerçekleştirmek üzere Donghao Lansheng Group ile işbirliği yapacak.

13 Ağustos 2019 Salı 10:59
Sanayi fuarlarında işbirliği

Deutsche Messe AG, 2020 itibariyle Shenzhen ve Chengdu’da yeni sanayi fuarları gerçekleştirmek üzere Donghao Lansheng Group ile işbirliği yapacak.


Deutsche Messe AG ve Donghao Lansheng Groupyeni sanayi fuarları gerçekleştirmek üzere kısa stratejik işbirliği konusunda anlaşmaya vardılar.Shangai World Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında taraflar, Güney ve Güneybatı Çin’deki kongre ve fuar piyasasını sergilemek üzere 2020 yılı itibariyle South China International Industry Fair (Güney Çin Uluslararası Sanayi Fuarı-SCIIF) ve Chengdu International Industry Fair (Chengdu Uluslararası Sanayi Fuarı-CDIIF) adlı iki yeni fuarı ortaklaşa gerçekleştireceklerini duyurdular.


Şanghay Belediyesinin onayıyla birlikte Donghao Lansheng modern hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve insan kaynakları hizmeti, kongre ve fuar hizmeti ve uluslararası ticaret alanında uzmanlaşmış büyük ölçekli bir omurga devlet şirketi konumunda bulunuyor.


Deutsche Messe AG ise Almanya’nın en iyi beş ve dünyanın ise ilk on fuar şirketinden birisi olup Hannover, Almanya ve seçili ülkelerde önde gelen uluslararası ticaret fuarları gerçekleştiriyor.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:59
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