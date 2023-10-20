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Gündem Sanatınız batsın! Masum Filistinliler can, şarkıcılarımız para derdinde
Gündem

Sanatınız batsın! Masum Filistinliler can, şarkıcılarımız para derdinde

Yeniakit Publisher
2023-10-20 02:20:00 - 2023-10-20 02:37:15
Sanatınız batsın! Masum Filistinliler can, şarkıcılarımız para derdinde

Türkiye'nin Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybeden masum Filistinli siviller için 3 günlük yas ilan etmesi şarkıcı Zeynep Bastık'ın zoruna gitti.

Bastık Instagram hesabından paylaştığı mesajında, tepki çeken ifadeler kullandı.

Mesajında yas ilan edilince kazandıkları milyonlara para ekleyememekten şikayetçi olan Bastık, dünyanın gözü önünde yaşanan drama karşın, Türkiye'deki sanatçıların işlerinden edildiğini öne sürdü.

Yüzlerce masum Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda yürek yakan görüntülerden utanmayan Zeynep Bastık'ın açıklaması şöyle:

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