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Sanatçılardan annelere destek

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun halay çektiği HDP’liler tarafından dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için nöbet tutan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:30
Sanatçılardan annelere destek

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun halay çektiği HDP’liler tarafından dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için nöbet tutan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. CHP, kadın hakları savunucuları gibi görünen etki ajanları ve sözde sanatçıların kulak tıkadığı eyleme, sanat camiasından önemli bir destek geldi.

İşte o mesajlar:

Oyuncu Şenol İpek: “Diyarbakır’da bir annenin başlattığı bu çığlık, aslında ülkemiz için çok büyük bir feryattı. Selahaddin Eyyubi’nin torunları var olsun. Onlar var oldukça bizler de var olacağız.”

Tiyatrocu Ahmet Yenilmez: “Diyarbakır’daki nöbet tutan anneler, 9 aylık bebeği ile cepheye silah taşırken donarak şehit olan Şerife Bacılardır.”

Şarkıcı Yusuf Güney: “Bu ülke ne çekti ise terör ve destekçilerinden, yandaşlarından çekti. Annelerimin sesleri olalım, teröre karşı dimdik duralım.”

Oyuncu Hasan Kaçan: “Annelerin sesi gümbür gümbür yankılanıyor. O evlatları terör örgütünden geri alacaklar.”

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu: “Terör ve insanlığın bir arada olamayacağını, karanlığa taş atılmayacağını, sömürge maşası olmanın özgürlük anlamına gelmediğini anneler öğretecektir.”

Oyuncu Vildan Atasever: “Diyarbakır’da evlatları için feryat eden ve evlatlarına ulaşmaya çalışan anaların sesini ‘amasız’ ve ‘fakatsız’ duymalıyız.”

Sanatçı Uğur Işılak: “Evladı anasından çalan vicdansızlar, anaların ahında boğulasınız!

Tasavvuf sanatçısı Umut Mürare: “O çok meşhur sanatçılar nerede? Evlatları dağa çıkarılmış yüreği yanık bu ailelerin, bir ağaç veya yanan ormanlar kadar değeri, kıymeti yok mu gözünüzde?”

Tasavvuf sanatçısı Dursun Ali Erzincanlı: “Direnç konusunda, kadının da erkeğin de öyle ya da böyle bir kırılma noktası vardır. Fakat direnen anne ise, onu korkutup yıldıracak ne bir ordu, ne de güç tanıyorum.”

Sanatçı Aykut Kuşkaya: “Terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için feryat eden anneler, inşallah tez zamanda çocuklarına kavuşurlar.”

Sanatçı Cenk Eren: “Diyarbakır’daki anneler inşallah sağ salim evlatlarına kavuşur.”


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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:30
  1. Diyarbakır
  2. Tiyatrocu Ahmet Yenilmez:
  3. Şenol İpek
  4. Şarkıcı Yusuf Güney:
  5. Oyuncu Hasan Kaçan:
  6. Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu:
  7. Oyuncu Vildan Atasever
  8. Uğur Işılak
  9. Umut Mürare
  10. Ekrem İmamoğlu
  11. HDP
  12. Dursun Ali Erzincanlı
  13. Aykut Kuşkaya
  14. Cenk Eren

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