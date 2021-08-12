'Sanatçılar Girişimi'nde geri vites! 'Bildiriden imzamı çekiyorum' diyerek ayrıldı

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Müjdat Gezen, Zülfü Livaneli, Levent Üzümcü, Mine Kırıkkanat, Füsun Demirel gibi isimlerinde bulunduğu, kendilerine ‘Sanatçılar Girişimi’ adını veren bir grup sözde sanatçı, hükümeti hedef alan bir bildiri yayımladı. Bildiride ismi olan Macit Koper, günler sonra yaptığı paylaşımda imzasını çektiğini açıkladı.

Sanatçılar Girişimi'nden hükümeti hedef alan bildiri

104 amiral eskisinin gece yarısı yayımladığı 'darbe' imalı bildirisi işe yaramayınca çıkan yangınları fırsat bilerek hükümete aba altından soba göstermeye çalışan güruh, yayımladıkları bildiride Türkiye'de demokrasi olmadığını ve monarşiden bile daha kötü bir şekilde yönetildiğini iddia etti.

Aralarında "Gerilla annesi rolünü oynamak istiyorum" diyen terör sempatizanı Füsun Demirel, Türk milletine hakaret eden Mine Kırıkkanat, İslami değerlerle dalga geçen Müjdat Gezen, "Bana kimse FETÖ dedirtemez" dediği terör örgütü için 'Gülen Hareketi' diyen Zülfü Livaneli, Türk milletine 'çomar' diyerek hakaret eden Levent Üzümcü gibi isimlerin bulunduğu sözde sanatçılar, bildiride hükümeti yerden yere vururken CHP'ye de desteklerini açıkça dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Burnunu sokma

‘Ülkemiz için kaygılıyız’ mesajı verilerek seçim çağrısının yapıldığı bildiriye ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanatını icra et, bunlar bizim işimiz. Burnunu sokma" ifadelerini kullandı.

Bildiriye imza atanlardan Macit Koper, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Macit Koper imzasını çekti

Koper, ‘gördüğüm lüzum üzerine’ diyerek bildiriden imzasını çektiğini açıkladı.

Koper’in paylaşımı şu şekilde:

Sanatçılar Girişimi'nin " Ülkemiz için kaygılıyız" diye başlayan bildirisinden, gördüğüm lüzum üzerine imzamı çekiyorum.. Duyurulur.. Bildiriye attığım imzayı geri çektim ve sürüyle eleştiriyle karşılaştım.. o kadar değerli sanatçıya karşı yaptığım hareketin sebebi bende kalacak.. bende..

İşte sözde sanatçıların o bildirisi:

"Türk tipi başkanlık sistemi diye de adlandırılan tek kişi yönetiminin yarattığı sıkıntılar artarak sürmekte. Sorunların başında yargı güvenirliğinin yitmiş olması, yanı sıra da yasamanın elinin kolunun bağlanmış oluşu gelmektedir. Aynı zamanda iktidardaki siyasal partinin başkanı olan cumhurbaşkanının tek bir sözü her türlü yasanın üstündedir. Geçmişteki ve günümüzdeki monarşilerde bile görülmemiş bir uygulamadır bu.

Şu günlerde ülkemizi kasıp kavuran yangın felâketinde görüldüğü gibi yönetim hiçbir sorumluluk kabul etmemekte, toplumun gözünün içine bakarak sorumluluğu başka kurumların üzerine atmada çekince görmemekte, toplum bütün bireyleri ve kurumlarıyla gerçek dışı, kabul edilemez bir ortama ve bir alt üst oluşa doğru sürüklenmektedir.

Yaşanmakta olan bir başka felâket, özellikle Afganistan üzerinden dalga dalga gelmekte olan genç erkek topluluklardır.

Bu yasa dışı göç olgusunun ülkemizin laik, demokratik, yurtsever yurttaşlarına, nüfusumuzun büyük çoğunluğuna karşı, olası bir milis güç oluşturma hazırlığı olduğu, ülkemizin geleceği için kaygı duymakta olan kesimlerce açıkça dile getirilmektedir.

Bu göçmenlerin nerede konuşlandırıldıkları,ne yapmakta oldukları, nasıl bir yaşam sürdürdükleri yanıtını beklediğimiz bir sorudur.

Yoksulluk, işsizlik dibe vurmuş durumdadır.

Tarihinin hiçbir dönemimde köle olmamış, sömürgeleşmemiş bir milletin çocukları olarak, paramızın dünya ölçeğinde baş döndürücü bir hızla değer kaybettiği günümüzde ise, başımız ister istemez öne eğilmiştir.

Euro, dolar ve benzer para birimlerinin geçerli olduğu ülkelerin düşük düzeyde gelir sahibi yurttaşları bir sömürgeye gelir gibi ülkemizde keyif sürmeye gelirlerken; düşük ve orta düzeyde gelir sahibi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları başka ülkelere seyahat olanaklarını bütünüyle yitirmiş durumdadır.

Gençliğimiz umutsuzluk içinde çırpınmakta, ilk fırsatta ülkeyi tek etmeye can atmaktadır.

Başta CHP olmak üzere muhalefetin çırpınışlarını görmekle birlikte, toplum daha etken, daha güven ve cesaret verici, sözden çok eyleme dönük etkinliklerin beklentisi içindedir.

Bizler, yazarlar,şairler, ressamlar, müzisyenler, sinema ve tiyatro sanatçıları, heykeltıraşlar, sanat ve kültürün her dalından sanat insanları, ülkemizin geleceği için büyük kaygı içindeyiz.

Muhalefetin demokrasi ve sosyal adalet için mücadelesine bütün olanaklarımızla katkı vermeye ve bu uğurda her türlü öz veriye hazırız.

Kamuoyu yoklamalarında destek oyları giderek düşmekte olan tek kişi yönetimini sona erdirecek genel seçimlerin güven içinde yapılmasının sağlanması için şimdiden önlemler almak, bu konuda toplumda güven duygusunu somut adımlar ve örneklerle güçlendirmek, tek adam yönetiminin seçimlere ve şimdiden belli olduğu söylenebilecek sonuçlarına yönelik olası planlarını ve hesaplarını açığa çıkarmak gerekiyor.

Sanatçılar Girişimi bu konuda açıklama ve uyarılarını, ülkemiz için kaygılarımızı, sadece bildirilerle değil; anayasal yurttaşlık haklarımızı sonuna kadar kullanarak toplantılar, gösteriler, etkinlikler yoluyla da sürdürmek kararındadır.

Dünya tarihinin en büyük devrimlerinden birinin, demokrasi ve çağdaşlık devriminin ürünü olan Türkiye Cumhuriyetini korumak için, cesaretle, kararlılıkla, bütün bir ulusça el ele, omuz omuza olmamız yaşamsal görevimizdir."

İşte metne imza atan CHP yandaşı sözde sanatçılar:

Mehmet Aksoy, Erdal Alova, Erendiz Atasü, Hikmet Altınkaynak, Erdal Atabek, Orhan Aydın, Rutkay Aziz, Edip Akbayram, Ayten Akbayram, Nazım Alpman, Feridun Andaç, Mahmut Kemal Arslan, Bedri Baykam, Sibel Baykam, Ataol Behramoğlu, Nihat Behram, Nevra Bucak, Salih Bolat, Uğur Büke, İbrahim Baştuğ, Mazlum Beyhan, Gülsüm Cengiz, Nevzat Çelik, Numan Çakır, Füsun Demirel, Melike Demirağ, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Ünal Ersözlü, Müjdat Gezen, Salih Güney, Yaşar Gündem, Murat Havan, Heval, Meriç Hızal, Barış İnce, Ekrem Kahraman, Hidayet Karakuş, Tuğrul Keskin, Fazilet Kendirci, Arif Keskiner,, Tevfik Kızgınkaya, Orhan Kurtuldu, Macit Koper, Zülfü Livaneli,, Ayşe Emel Mesçi, Mehtap Meral, Ceylan Mutlu, Mustafa Mutlu, İsmet Orhan, Denizhan Özer, Nebil Özgentürk, Hasan Öztoprak, Adnan Özyalçıner,, Zeynep oral, A. Kadir Paksoy, Vedat Sakman, Sali, Cem Sağbil, Suavi, Yusuf Taktak, Ahmet Telli, Cihat Tamer, Cevat Turan, Levent Üzümcü, Hilmi Yarayıcı, Özgür Efe Yeşilpınar, Hüseyin Yurttaş, Ümit Zileli.