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Aktüel Sanatçı Haldun Boysan son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Sanatçı Haldun Boysan son yolculuğuna uğurlandı

Dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'de 31 Ağustos'ta kalp krizi geçirerek vefat eden Haldun Boysan'ın cenazesi toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:42:50 -
Sanatçı Haldun Boysan son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Nevşehir'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden sinema, tiyatro sanatçısı ve seslendirmen Haldun Boysan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'de 31 Ağustos günü 62 yaşında hayatını kaybeden Boysan için Karşıyaka Camisi'nde kılınan cenaze namazına annesi Nükhet Boysan, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Ankara Taraftar derneklerinden çok sayıda Beşiktaş taraftarı katıldı.

Aynı zamanda Beşiktaş Kongre Üyesi olan Boysan'ın beşiktaş bayrağına sarılı naaşı, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Set için gittiği Nevşehir'de hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tombalacı" karakteriyle tanınan sanatçı Haldun Boysan, başrollerini Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'ın paylaştığı "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunuyordu. Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirerek, 62 yaşında hayata veda etti.

Boysan'ın vefat haberinden sonra pek çok sanatçı, üzüntüsünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla dile getirdi.

- Şirinler'den Esaretin Bedeli'ne nesillere sesiyle ulaştı

6 Temmuz 1958'de Ankara'da doğan Haldun Boysan, TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yapan Boysan, 1999'da 11. Ankara Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, "Gemide" filmindeki performansıyla kazandı.

Sinema ve dizi filmler için çok sayıda seslendirme de yapan Haldun Boysan, film seslendirmelerine 1970'de "New York'taki Herkül" filmiyle başladı ve uzun yıllar seslendirme yaptı.

Şirinler'de "Büyükbaba"yı, Redkit'te "Düldül"ü seslendiren Boysan, ayrıca "Oyuncak Hikayesi 2", "Asteriks ve Oburiks Sezar'a Karşı", "Esaretin Bedeli" gibi büyük yapımlar ve tarihi dizilere ses verdi. Boysan, dizi ve film olmak üzere 150'den fazla yapımda seslendirmen ve oyuncu olarak görev aldı.

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