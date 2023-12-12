Sanatçı dediğin böyle olur, helal olsun! "Filistin'den bıktık" diyenlere tepki gösterdi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından Filistin halkının yanında olduğu mesajını veren ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Filistin'e verdiği desteği yineleyen İsmail Hacıoğlu, "Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun" diyen takipçilerine de "Ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın" yanıtını verdi.

Katil İsrail güçleri, dünyanın gözü önünde Gazze'de insanlık suçu işliyor. Filistin halkının maruz kaldığı bu katliama Türkiye ve dünyadan birçok ünlü isim tepki gösteriyor. Gazze'de saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına destek mesajları veren oyuncu İsmail Hacıoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

“BIKTIK” DİYENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

İsmail Hacıoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun" şeklinde kendisine yöneltilen sorulara tepki gösterdi.

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"BEN KAFAMI YASTIĞA RAHAT KOYAMIYORUM"

Hacıoğlu, paylaşımında "'Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun' diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.