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Sanatçı bozuntusu Berna Laçin'e tokat gibi cevap!

Ünlü sunucu ve program yapımcısı Abdurrahman Uzun, "Medine'de tecavüzlerin rekor kırdığı" iftirasını atan sanatçı bozuntusu Berna Laçin'e çok sert tepki gösterdi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 21:49

Çocuk istismarcılarının idam edilmesine karşı çıkan Avrupa aşığı Berna Laçin, İslam'ın kutsal şehri Medine'de tecavüzlerin rekor kırdığı iftirasını ortaya atmıştı. Ünlü sunucu ve program yapımcısı Abdurrahman Uzun, sanatçı bozuntusu Berna Laçin'e tokat gibi bir cevap verdi.

BERNA LAÇİN'DEN ÇİRKİN İFTİRA

Sanatçı bozuntusu Berna Laçin, "Medine'de tecavüzlerin rekor kırdığını" söyleyerek çirkin bir iftirayı ortaya atmıştı.Ancak istatistik verilerine çocuk istismarı ve tecavüzler en çok Batı ülkelerinde görülüyor.

Müslümanlara saldırmayı kendine görev edinen Batı aşığı Berna Laçin medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yapmıştı:

"Önce '9 yaşındakine şehvet duyabilirsin', '12 yaşındakiyle 60 yaşındakini evlendirebilirsin', 'Kızına kardeşine şehvet duymamak için onlardan uzak durmalısın' diyerek toplumdaki sapkınlığa eğililimli zihinleri onaylayanlar cezalandırılmalı! Sapkınları asıl tahrik eden onlar! #idam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!"

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 21:49
  1. Berna Laçin
  2. Medine
  3. Abdurrahman Uzun

YORUM YAZ

  • Yusuf DemirYusuf Demir1 sa önce
    Bu Abdurrahman kim ? Nerede radyocu ? Suriye'de mı?
  • AHMETAHMET1 sa önce
    Helal Abdurrahman Uzun kardeşimize. Allah uzun ömürler versin.
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