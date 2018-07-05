Sanatçı bozuntusu Berna Laçin'e tokat gibi cevap!

Çocuk istismarcılarının idam edilmesine karşı çıkan Avrupa aşığı Berna Laçin, İslam'ın kutsal şehri Medine'de tecavüzlerin rekor kırdığı iftirasını ortaya atmıştı. Ünlü sunucu ve program yapımcısı Abdurrahman Uzun, sanatçı bozuntusu Berna Laçin'e tokat gibi bir cevap verdi.

BERNA LAÇİN'DEN ÇİRKİN İFTİRA

Sanatçı bozuntusu Berna Laçin, "Medine'de tecavüzlerin rekor kırdığını" söyleyerek çirkin bir iftirayı ortaya atmıştı.Ancak istatistik verilerine çocuk istismarı ve tecavüzler en çok Batı ülkelerinde görülüyor.

Müslümanlara saldırmayı kendine görev edinen Batı aşığı Berna Laçin medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yapmıştı:

"Önce '9 yaşındakine şehvet duyabilirsin', '12 yaşındakiyle 60 yaşındakini evlendirebilirsin', 'Kızına kardeşine şehvet duymamak için onlardan uzak durmalısın' diyerek toplumdaki sapkınlığa eğililimli zihinleri onaylayanlar cezalandırılmalı! Sapkınları asıl tahrik eden onlar! #idam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!"