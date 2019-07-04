‘Sanat propaganda aracı olarak kullanılamaz’! Sanatçılara “Aşık Veysel’i örnek alın” çağrısı

Taha Emre Özdemir Ankara

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Sanatı siyasete alet edenlere değinen Çakır, "Sanatı olması gerektiği gibi hakkını vererek bütün toplumu içine çekerek icra edebilirsek arzu edilen maksadımız ne ise ona ulaşmış oluruz. Aksi halde sanat kör veya topal kalmaya mahkumdur." dedi.

"Sanatın propaganda amaçlı kullanılmasının hiç kimseye faydası olmaz." diyen Çakır, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'de sanatın farklı yerlere çekilmesinin, hem propaganda hem siyaset hem de karşı cephe açma amaçlı çıkışların yapılmasının sanata hiçbir şekilde faydası olmadı. Olmasını beklemek de bir hatadır. Sanatı bir yerlere payanda etmenin, sadece bir yerlerin destekçisi olarak gösterme gayretinin hiçbir anlamı yok."

Bir sanatçının toplumun tüm kesimlerini kucaklaması gerektiğini belirten Çakır, Aşık Veysel'i örnek göstererek sözlerine şöyle devam etti:

"Aşık Veysel toplumu görmese bile nasıl toplumun gördüğü bir sanatçı olmuş? Bu toplumun bütününü kucakladığı bütününü sahiplendiği için Aşık Veysel oldu. Eğer sanatçı dediğimiz arkadaşlar toplumun tamamına hitap edecek bir niyetle hareket ederlerse sanatın hakkını vermiş olurlar."