‘Sanat İçin İlk Adım'da Ebru sergisi açıldı

Meram Belediyesi Hizmet Binası içerisinde her ay farklı alanlarda eserler sergilenerek sanata ve sanatçılara destek veriliyor. Bir yılı aşkın bir süredir devam eden proje kapsamında, resim, filografi, hat, rölyef, ebru gibi farklı alanlardaki eserler, belediye hizmet binasına gelen vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

“SERGİ İÇİN İMKAN BULAMAYANLARA ALAN AÇIYORUZ”

Serginin açılışını gerçekleştirdikten sonra sergiyi gezen ve eserler hakkında Ebru Sanatçısı Ayşe Uysal’dan bilgi alan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, geleneksel sanatların ön plana çıkarıldığı ve yaşatılmasında büyük katkısı olan sanatçıların desteklenmesi amacıyla başlatılan bu programın ilk günkü aşk ve heyecanla devam ettiğini belirterek, “Farklı sanat dallarında uğraş veren kadınlarımıza yardımcı olmak amacıyla Kadın Meclisimiz ile birlikte başlattığımız bu özel çalışma her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Belediyemizin aynı zamanda bir kültür ve sanat merkezi olarak faaliyet göstermiş olması bizi ve sergiyi gezen vatandaşları oldukça memnun ediyor. Sergi için imkan bulamayan kardeşlerimize bu şekilde bir alan açarak hem onlara hem de sanatımıza katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda geçmişimizden bugüne gelen mimari, estetik ve sanatla ilgili duygularımızı da ön plana çıkarmış olacağız. Bugün de büyük medeniyetimizin bütün zarafetini adeta özetleyen ‘Ebru Sanatı’ ile ilgili sergimizin açılışını yapmış bulunmaktayız. Sanatçı Ayşe Uysal hanımefendi, kültürümüzün ve sanatımızın en güzel en zarif dallarından biri olan ebru eserlerini sergiliyor. İcra ettiği sanatta başarılı olan tüm hanım kardeşlerimiz, farklı alanlardaki eserlerini belediye binamızda sergileme fırsatı yakalamaya devam edecek” diye konuştu.

Sanat İçin İlk Adım Sergileri kapsamında sergilenen Ayşe Uysal’ın ebru eserlerini vatandaşlar, Belediye Hizmet Binası giriş katında bir hafta boyunca görme imkanı bulabilecek.