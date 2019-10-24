Sanal teröristlere geçit yok! Malatya’da sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen HDP Arguvan teşkilatı üyesi Aziz Polat tutuklandı.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edildi. 2 zanlı gözaltına alındı Soruşturma kapsamında sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında HDP Hekimhan ilçe Başkanı Muharrem Özbey’in de bulunduğu 2 zanlı gözaltına alındı. HDP’li üye tutuklandı Sorgularının ardından HDP Arguvan teşkilatı üyesi Aziz Polat tutuklanırken, HDP Hekimhan ilçe başkanı Muharrem Özbey de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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