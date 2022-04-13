Sanal Sunucular ve VDS’in Üstünlüğü

Sanal sunucular, bir fiziksel sunucunun işletim sisteminin üstüne sanal bir katman eklenmesiyle, her biri; disk alanı, işletim sistemi, CPU gibi kendi kaynaklarına sahip ve bağımsız olarak çalışan bölümlerden oluşur. Böylece, her kullanıcıya verilerini depolama, dilediği işletim sistemini ve yazılımı kurma avantajı sağlarlar. Ayrıca, root erişimi ile sunucu ortamını gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde değiştirmenizi kolaylaştırırlar.

Sanallaştırma teknolojileri, sunucu yükü arttıkça veya azaldıkça kaynakların hızlı bir şekilde ölçeklenmesine ve altyapı maliyetlerinin optimize edilmesine olanak tanır. Sunucu sanallaştırma işletmelerin karmaşık iş akışlarını yönetmek için operasyonlarını bölmesine de izin vermektedir; örneğin, bir ekip Mac OS üzerinde çalışırken, diğer ekibin Windows ortamı kullanması mümkün hale gelir ve bu çeşitlilik herhangi bir engel oluşturmaz.

Özel bir sunucudan (dedicated server) daha ucuz ve paylaşımlı hosting’ten daha fazla kaynak sağladığı için geniş işlevsellik sunan sanal sunucular, etkili felaket kurtarma protokollerine sahiptir.

Düzgün yapılandırıldığında pek çok işletmenin BT ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilen VPS tercihinde güvenilir hosting sağlayıcılarının tercih edilmesi önemlidir. VPS’ten daha fazla kaynak sunan ve herhangi bir sektörde rekabet edebilmek için gereken gelişmiş güvenilirlik, güvenlik ve performans gibi bir dizi olası avantaj sunan VDS ise en üstün hosting çözümlerinden biridir.

Bunun nedenlerinden biri VDS’in yalnızca performansı iyileştirmekle kalmaması, aynı zamanda web siteniz çok fazla trafik aldığında işlevsellik sorunlarının önlenmesine de yardımcı olmasıdır. Dahası günümüzün birincil endişesi olan güvenlik konusunda iki en önemli barındırma seçeneği arasında yer almaktadır. Bu nedenle özel bir fiziksel sunucunun sağlayacağı güvenlik düzeyi için bütçe ayıramayacak olanlara tavsiye edilir.

Kişilerin, işletmelerin özel talep ve ihtiyaçlarına göre tahsis edilen VDS, fiziksel bir sunucu edinmenin ön maliyetinden kurtaran, sunucudaki uygulamanızın hareketliliği ve bir sunucudan diğerine taşınma hızı konusunda da esneklik sağlayan güçlü bir seçenektir. Fiziksel bir sunucu kullanırken, altyapıyı bir veri merkezinden diğerine taşımak riskli olabilmektedir. Projeyi yedeklemeniz ve manuel olarak taşımanız gerekir. Sanal sunucu söz konusu olduğunda, sanal makineler fiziksel donanıma bağlı olmadığı için bu işlem çok daha kolaydır. Sanal sunucular donanımı taklit eden bir dizi program olduğundan ve donanımın kendisini gerektirmediğinden ihtiyaç durumunda bir fiziksel cihazdan diğerine aktarılabilir. Bu aynı zamanda sanal sunucuları yedeklemenin çok daha kolay olduğu anlamına gelir.

Bir vds sunucuyla, bir web sitesini barındırmaktan çok daha farklı işlevler gerçekleştirilebilir. Dijital yapıları nedeniyle, sanal sunucular genellikle yeni yazılımları, uygulamaları ve işletim sistemlerini test etmek için tercih edilir. Bunun nedeni, sanal sunucuların özelleştirmeye açık olmalarıdır. Yeni programları uygulamak ya da mevcut donanıma zarar verebilecek virüsleri test etmek için sanal sunucular kullanılmaktadır. Özellikle büyük bilgi portallarında, oyun sunucusu tercihinde, e-ticaret sitelerinde ve senaryoların sıklıkla paylaşıldığı, fazla kaynağa ihtiyaç duyulan sektörlerde vds kullanışlıdır. Sanal sunucuların fiziksel sunucudan bağımsızlığı göz önüne alındığında, orijinal kopyaların silinmesi durumunda yedek depo olarak da kullanıldığı bilinmektedir.

Gizlilik ve yüksek güvenlik vazgeçilmez olduğunda tavsiye edilen vds ve dedicated sunucular kaynakların paylaşımsız olması açısından benzer ortamlar sağlamalarıyla tanınır.

VDS’in, dedicated sunuculara benzetilmesinin bir nedeni de kullanıcıların işletim sistemine ve sunucu yazılımına doğrudan erişiminin olmasıdır. Bu, kullanıcıların yalnızca sunucuda barındırılan uygulamalarını veya web sitelerini değil, aynı zamanda sunucunun işleme ve güç tüketimi açısından nasıl çalıştığını da özelleştirebilecekleri anlamına gelir.

Uzman Görüşü

Günümüzde, mükemmel hizmet sunumuyla gelişen rekabetçi pazarın zorluklarını karşılamak için işletmelerin BT alt yapılarının tam donanımlı olması mutlak zorunluluktur. Bunun için de ancak kesintisiz teknoloji, çoklu güvenlik katmanları ve yedekleme çözümleriyle sistemin desteklenmesi, işletmelere arzu edilen avantajı sağlayabilir.

Sanallaştırma teknolojisi, yüksek verimlilik, olağanüstü durum kurtarma, kolay ve hızlı altyapı dağıtımı, sorunsuz geçiş ve yükseltme seçenekleriyle birçok işletmenin teknik sorunlarını çözmesine yardımcı olmuştur.

Web siteleri ve verileri için yüksek performanslı ve güvenli bir sunucuya ihtiyaç duyan şirketler için en iyi seçeneklerin başında; kaynak garantisi, izole alan, güvenlik, verim, yapılandırma / özelleştirme, ölçeklenebilirlik gibi avantajlarıyla en güçlü sanal sunucu türü olarak öne çıkan VDS gelmektedir. Çünkü seçtiğiniz yazılım ve araçları kurmak için tam kontrole, size ayrılan bölümü istediğiniz şekilde yapılandırma özgürlüğüne sahip olmanızın yanında dedicated sunucunun maliyetine katlanmak zorunda kalmadan paylaşımsız kaynaklar elde etmeniz mümkündür. Dahası sunucudaki hesaplar arasında veri alışverişi veya dosya erişimi olmadığından en uygun fiyatlı yüksek güvenlik seviyesine ulaşmanız da mümkündür.

Güzel ülkemizin önde gelen hosting sağlayıcılarından biri olarak Turhost, sunucu kiralama alanındaki genel uygulamalardan farklı olarak; VDS sunucularını bulut altyapılarının entegrasyonu ile modernize etmiş ve veri yedekliliğini üst seviyeye taşımıştır. NVME SSD Disk altyapısı, 40 Gbit ağ erişim kapasitesi, yüksek performanslı Intel Xeon E5 işlemciler ve gelişmiş KVM teknolojisi ile güçlendirilmiş VDS sunucularımızı incelemeniz ve yaklaşık 20 yıldır en güçlü donanımlar sunma odağıyla desteklediğimiz girişimciler arasında yer almanız dileklerimizle…