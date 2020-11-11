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Teknoloji Sanal makine nasıl kurulur?
Teknoloji

Sanal makine nasıl kurulur?

Sanal makine nedir? Bilgisayarlarını farklı bir işletim sisteminde çalıştırmak isteyenler sanal makine hakkında araştırma yapıyor. Peki, sanal makine nedir? | Sanal maine nasıl indirilir? |Sanal makine yükle

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:48:00 -
Sanal makine nasıl kurulur?

Sanal makine kur | Bilgisayarla yakından ilgilendirenler kimi durumlarda cihazlarını farklı bir işletim sisteminde çalıştırmak istiyor. Bu sebeple pek çok kişi sanal makinenin ne olduğunu, sanal makinenin nereden indirilebileceğini araştırıyor. Peki, ücretsiz sanal makine nasıl indirilir?

İşletim sistemi nedir?

İşletim sistemi: Bilgisayarda çalışan, donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür.

Sanal makine nedir?

Bilgisayar biliminde programları gerçek bir bilgisayar sistemindeki gibi çalıştıran mekanizmaların yazılım uyarlamasıdır. Mevcut olan işletim sisteminizde çalışır ve misafir işletim sistemlerine sanal donanım sağlar. Yani mevcut işletim sistemini değiştirmek için kullanılan bir programdır. 

Sanal makine nasıl kurulur?

Bedava sanal makine indir | Sanal makine indirmek isteyenler bunun ücretli olup olmadığını araştırıyor. Sanal makineyi program barındıran sitelerden indirebilirsiniz. Bu anlamda pek çok internet sitesi mevcut. Kimisi ücretli kimisi ise ücretsiz program indirme imkanı sağlıyor. Program indireceğiniz siteyi araştırıp güvenli olduğundan emin olduğunuz siteden yükleme yapmanız daha iyi olacaktır.

 

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