"Sanal Kuşatma ve Medya Krizi" raporu yayımlandı

Maarif Platformu, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, Tekden Film ve Uluslararası Sinema Derneğinin ortak katkılarıyla hazırlanan "Sanal Kuşatma ve Medya Krizi: Dijital Tehditler, Ekranın Kurtuluşu ve Çözüm Yolları" başlıklı rapor yayımlandı.

TYB İstanbul Şubesi'nin merkezi Kızlarağa Medresesi'nde gerçekleştirilen toplantıda raporun içeriği kamuoyuyla paylaşıldı.

Akademisyen, yönetmen, sanatçı ve medya uzmanlarından oluşan geniş bir katkı kurulunun hazırladığı rapor, dijital medyanın toplum üzerindeki çok yönlü etkilerini, aile kurumu, doğal yaşam biçimleri, üretim kültürü ve çocukların oyun/şiddet örüntüleri üzerinden ele alıyor.

Toplantıda konuşan Maarif Platformu Başkanı Osman Çakmak, raporun yalnızca dijital bağımlılık veya medya şiddeti tartışmalarıyla sınırlı olmadığını, eğitim, aile, din, sanat, medya ve hukuk gibi farklı disiplinleri aynı çatı altında buluşturan çok yönlü bir çalışma niteliği taşıdığını söyledi.

Çakmak, meselenin ekranı kapatıp açmaktan çok, ekranın arkasındaki niyet ve içerik üretimiyle ilgili olduğunu belirtti.

"Zihin inşa etme meselesi, günümüzün temel meselesi"

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı ise bugün herkesin dijital kuşatma altında olduğunu belirterek, "Bütün dünya bu kuşatmanın içerisinde. Zihin inşa etme meselesi, günümüzün temel meselesi." dedi.

Bıyıklı, dijital çağda çocukların zihin dünyasının giderek algoritmalar tarafından şekillendirildiğine dikkati çekerek, çözümün yasaklarla değil, daha güçlü ve yerli hikayeler üretmekte ilgili olduğu görüşünü paylaştı.

Bir milletin ortak ruh, ortak ideal ve ortak kültür etrafında oluştuğunun altını çizen Bıyıklı, "Hem medeniyet inşa eden hem de medeniyet üreten bir milletten, bugün fikir, yol ve yön arayışı yaşayan bir topluma dönüştük. Ortak milli ve yerli kültür ile İslam medeniyetine yeniden yönelişin yol haritasına ilişkin önemli tespitler bu raporda yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca İstanbul Stratejik Düşünce Eğitim Sağlık ve Araştırmalar Vakfı (İSDAV) Başkanı Mustafa Şatıroğlu ve Uluslararası Sinema Derneği Başkanı Nazif Tunç da konuşma yaptı.

"Sanal Kuşatma ve Medya Krizi: Dijital Tehditler, Ekranın Kurtuluşu ve Çözüm Yolları" başlıklı raporda, medya içeriklerinde bireysel özgürlük ve kişisel mutluluk temalarının öne çıkmasının aile, dayanışma ve ortak sorumluluk kavramlarını geri plana ittiği, bu eğilimin boşanma oranlarındaki artış, doğurganlık hızındaki düşüş ve evlilik yaşının yükselmesiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği aktarılıyor.

Raporda, köyden kente ve üretimden tüketime yönelen dönüşümün, bireyin toprağına ve emeğine yabancılaşmasını hızlandırdığı belirtilirken, çocuklarda ekran içeriklerinde normalleşen şiddetin oyunlara yansıdığı ve geleneksel oyunların yerini şiddet içerikli taklit davranışlarına bırakmaya başladığı tespitine de yer veriliyor.

Rapora, "www.maarifplatformu.com" adresinden ulaşılabilir.