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Sanal istihdam fuarı başladı | Sanal istihdam fuarı nedir?

İŞKUR, iş arayanların herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarı ve kariyer günlerine erişebilmesi için 'Sanal Fuar' uygulamasını hayata geçirmişti. Yılın belli dönemlerinde düzenlenen Sanal İstihdam Fuarı'nın detayları, özellikle iş arayışı içinde olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Sanal istihdam fuarı nedir? Sanal istihdam fuarı nasıl ziyaret edilir? İşte detaylar...

25 Eylül 2019 Çarşamba 21:13
Sanal istihdam fuarı başladı | Sanal istihdam fuarı nedir?

İŞKUR, iş arayanların herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarı ve kariyer günlerine erişebilmesi için 'Sanal Fuar' uygulamasını hayata geçirmişti. Yılın belli dönemlerinde düzenlenen Sanal İstihdam Fuarı'nın detayları, özellikle iş arayışı içinde olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Sanal istihdam fuarı nedir? Sanal istihdam fuarı nasıl ziyaret edilir? İşte detaylar...

Sanal istihdam fuarı nedir?

İstihdam seferberliği kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen istihdam fuarları ve kariyer günleriyle işveren ve iş arayanları buluşturan Kurum, erişebilirliği kolaylaştırmak için bu etkinlikleri dijital ortama taşıdı. İş arayanların, herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarı ve kariyer günlerine erişebilmesi için "Sanal Fuar" uygulamasını başlatan İŞKUR, iş görüşmelerinde mesafeleri de kaldırdı.

İstihdam seferberliği kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşen İstihdam Fuarlarımız ve Kariyer Günlerimiz oluşturulan ‘ Sanal Fuar ‘ teknolojisi ile daha global ve ulaşılabilir hale geliyor.

25-26 Eylül 2019 tarihinde Türkiye genelinde en çok işe yerleştirme yapan firmalarımızın katılım sağlayacağı Sanal İstihdam Fuarı, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Vatandaşlar, Sanal Fuar tarihlerinde https://sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr adresine girerek, katılımcı firmalar ile yazılı veya görüntülü olarak görüşebilecek ve online olarak CV’ lerini bırakabileceklerdir.

Sanal istihdam fuarı nasıl ziyaret edilir?

1) Cep telefonu, bilgisayar veya tabletinizden https://sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr adresine girin,

2) Kayıt olun,

3) Fuar tarihlerinde size gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapın,

4) Profilinize önceden hazırladığınız CV’ yi yükleyin veya yeni CV oluşturun,

5) Katılımcı firma yetkilileri ile görüşün,

6) İstediğiniz firmaya CV’nizi bırakın.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 21:13
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