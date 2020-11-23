İZMİR (AA) - Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, salgın koşullarına rağmen 1 Ocak-17 Kasım döneminde tarım ürünleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 17 milyar 700 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından organize edilen sanal gıda fuarı The Fource, online toplantıyla açıldı.

Toplantıya katılarak bir konuşma yapan Musa Demir, Haziran ayından bu yana bakanlık tarafından desteklenen 7. sanal fuarın açıldığını, bugüne kadar düzenlenen 6 sanal fuarda 613 firmanın 28 bin 620’si yabancı olmak üzere toplamda 51 bin 328 firmayla görüşme yaptığını belirtti.

Demir, şunları kaydetti:

"Dünya ticaretini önemli ölçüde sekteye uğratan pandemi koşullarına rağmen 2020 yılının 1 Ocak-17 Kasım döneminde tarım ürünleri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 17 milyar 700 milyon dolar seviyesine ulaşmayı başarmıştır. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler olarak ise Irak, Almanya, Rusya Federasyonu ve ABD ön plana çıkmaktadır. Ülkemiz, geleneksel ihraç ürünlerinin yanında tarıma dayalı sanayinin gelişmesiyle birlikte işlenmiş tarım ürünlerinde de dünyada söz sahibi olmaya başlamıştır."

Demir, Ticaret Bakanlığı olarak katma değeri yüksek, istihdam artırıcı özelliğe sahip, uzun vadede yüksek potansiyel arz eden ve nihai tüketiciye yönelik ürünlerin ihracatını desteklediklerini, sanal fuarlar ve sanal heyetlerle de sektörün yanında olmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

- "Türkiye'de bir ilk"

TİM Başkanı İsmail Gülle de The Fource'un, Türkiye'nin ilk sanal gıda fuarı olduğunu, başta gıda ve tarım sektörleri olmak üzere tüm sektörlerin dijital dönüşüme ayak uydurduğunu söyledi.

Gıda ve tarım sektörlerinin salgın koşullarında ihracatını artırmayı başardığına işaret eden Gülle, "Öyle ki pandeminin etkisiyle birçok ülkenin sınırlarını kapattığı nisan ayında dahi fındık, yaş meyve sebze ve mamulleri sektörleri ihracatını artırma başarısı gösterdi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdiğimiz ekim ayında, tarım sektörlerimiz bu rekora 2 milyar 343 milyon dolarlık katkı sağladı." dedi.

İhracatı artırmak için yapılan tüm etkinliklerin çok önemli olduğunu belirten Gülle,"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'şahlanış dönemi' olarak ifade ettiği bu dönemde ihracatçılar olarak üzerimize düşen tüm görev ve sorumlulukları almaya hazırız. Hükümetimizin destekleri, Ticaret Bakanlığımızın yoğun çalışmaları ve ihracat ailemizin özverisiyle inşallah hayırlı ve bereketli bir dönemin arifesindeyiz." diye konuştu.

- Farklı bir fuar deneyimi

EİB Başkanı Jak Eskinazi de Türkiye'nin 7 bölgesinde üretilen lezzetleri dünyanın 80 ülkesinden katılan ithalatçılara The Fource Fuarı'nda tanıtacaklarını söyledi.

Eskinazi, "The Fource ile sektör paydaşlarının sanal ortamda bir araya geleceği bilgi ve ticaret ağını hayata geçiriyoruz. The Fource, çağın ve teknolojinin sağladığı imkanlarla gıda ihracatımıza yeni bir açılım getirecek." ifadelerini kullandı.

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise klasik fuar anlayışını çağın sağladığı teknolojik imkanlarla çok daha gelişmiş bir noktaya taşıyarak yerli ve yabancı tüm ziyaretçilere bambaşka bir fuar deneyimi yaşatacaklarını kaydetti.

Gıda ve tarım sektörlerinden 53 firmanın katılımıyla "thefource.org" adresi üzerinde açılan fuarı 80'in üzerinde ülkeden 1000'den fazla ithalatçının ziyaret etmesi bekleniyor.

Profesyonel ziyaretçiye açık fuar, 27 Kasım'a kadar devam edecek.







