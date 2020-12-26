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Teknoloji Sanal dünyayı ‘Dijital Tayfa’ ile keşfedecekler
Teknoloji

Sanal dünyayı ‘Dijital Tayfa’ ile keşfedecekler

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, çizgi dizi Rafadan Tayfa’nın sevilen kahramanlarının bu defa Dijital Tayfa serisinde çocuklara teknolojiye anlatacağını, Dijital Tayfa’nın 26 Aralık’ta ekranlarda olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 20:46:00 -
Sanal dünyayı ‘Dijital Tayfa’ ile keşfedecekler

Koç, yaptığı açıklamada, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa’nın kahramanlarının, bu defa Dijital Tayfa olarak teknolojiyle ilgili heyecan dolu maceralar için kolları sıvadığını belirtti.

Ali Taha Koç, “Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin katkılarıyla hazırlanan Dijital Tayfa serisinde çocuklara internetin güvenli kullanımı, sanal zorbalık, internet bağımlılığı, yapay zeka, nesnelerin interneti, dijitalleşmenin hayata yansımaları ve milli teknolojiler gibi konular anlatılacak.” diye konuştu.

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