Sanal dünyayı ‘Dijital Tayfa’ ile keşfedecekler

Koç, yaptığı açıklamada, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa’nın kahramanlarının, bu defa Dijital Tayfa olarak teknolojiyle ilgili heyecan dolu maceralar için kolları sıvadığını belirtti.

Ali Taha Koç, “Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin katkılarıyla hazırlanan Dijital Tayfa serisinde çocuklara internetin güvenli kullanımı, sanal zorbalık, internet bağımlılığı, yapay zeka, nesnelerin interneti, dijitalleşmenin hayata yansımaları ve milli teknolojiler gibi konular anlatılacak.” diye konuştu.