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Teknoloji Sanal alışveriş merkezleri açılıyor! Bomba özellikleri olacak
Teknoloji

Sanal alışveriş merkezleri açılıyor! Bomba özellikleri olacak

Her AVM kendi e-ticaret sitesini hazırlayarak bölgesindeki tüketiciye satış yapacak. Proje ilk etapta 6 bin kişiye ek istihdam sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:06:00 -
Sanal alışveriş merkezleri açılıyor! Bomba özellikleri olacak

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, sanal AVM girişimini hızla hayata geçirmek için bir yazılım üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Altaş'ın verdiği bilgiye göre her AVM kendi e-ticaret sitesini yani sanal AVM'sini kuracak. Tüketici kendi oturduğu semte ya da mahalleye en yakın AVM'nin e-ticaret sitesine girip istediği mağazadan online alışveriş yapabilecek. Ürün AVM'nin kendi kurduğu ya da anlaştığı kurye ekipleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılacak.

Tüketici isterse birden fazla ürün alıp evinde deneyip sonrasında kuryeye teslim edebilecek.

2020'de yaşanan sıkıntılar nedeniyle mağazalara verilen kira destekleriyle birlikte AVM'lerin yılı gelirde yüzde 40'lık bir daralmayla kapattıklarını, 2021'de de aynı olmasa da kaybın bir süre daha devam etmesini öngördüklerini dile getiren Başkan Altaş, bu modelle AVM'ler ve mağazaların gelir kaybını bir nebze olsun azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

"Bu model ek istihdam yaratacak"

Sabah'tan Pınar Çelik'in haberine göre, bu modelin özellikle kargolarda ürünleri karışan, taşıma sırasında ürünü zarar gören ya da değişim için muhatap bulmakta sıkıntı yaşayan tüketici için çok önemli bir gelişme olduğunun altını çizen Altaş, "Aslında tamamen tüketici lehine bir girişim bu. AVM'yi mahallelere yayıyoruz. Bu model ayrıca ek istihdam yaratacak. Her AVM kendi moto-kurye ekibini kuracağı için tek vardiyada 3 bin, iki vardiyada ise yaklaşık 6 bin ek istihdam yaratılmış olacak" diye konuştu.

Üçlü paylaşım modeli

Bunun aynı zamanda bir gelir paylaşımı modeli olduğunun da altını çizen Altaş şunları söyledi:

Markaların internet siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde gelir sadece genel merkeze giderken artık hem markanın franchise'ı, hem AVM hem de marka kazanacak. Bu hem alışverişi artırıcı hem de geliri paylaştıran bir model. Temassız alışveriş olanağı da sunduğu için de cazip. Bir yandan da tüketici mağduriyeti önlenmiş olacak. Tüketici ürünü sıkıntılı olduğunda kendisine yakın AVM'den satın alma yaptığı için mağazaya gidip muhatap bulabilecek.

 

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