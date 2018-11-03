0553 313 94 23
impression

Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor

Gençleri şekilden şekile sokan sosyal medya uygulaması “TikTok” ile ahlaki değerler ayaklar altına alınıyor.

03 Kasım 2018 Cumartesi 12:50
Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor

Resul Ekrem Şahan / ANKARA

2018’in ilk çeyreğinde yaklaşık 45 milyon kez indirilen sosyal medya uygulaması “TikTok” gençleri etkisi altına alıyor. Her gün yeni akımlara maruz kalan gençleri şekilden şekle sokan ve yüz kızartıcı durumlara düşüren uygulamayla, ahlaki değerler ayaklar altına alınıyor. Bu şaklabanlık gösterilerinde Müslüman kadının iffetinin simgesi, başörtüsü de kullanılıyor. Başörtülüleri gayri ahlaki, yakışıksız durumlarda gösteren uygulamaya yetkililer müdahale etmezse yeni bir toplumsal sorunun ortaya çıkacağı belirtiliyor. Sosyal Medya Uzmanı Babacan Eyüp Başpınar, “Toplumsal bir tahribatın olduğu kesin çünkü değerlerimizden uzaklaşma oluyor. Normal şartlarda çocuğun yapamayacağı şeyleri sürü psikolojisiyle herkesin yapması, çocuğa bazı şeyleri normal gösteriyor. Sosyal mecranın bütün engelleri ortadan kaldırması yetişkin insanlar üzerinde dahi büyük bir tahribata neden oluyor. Gençler üzerinde de ilerde karakterlerine, kişiliklerine yansıyacak bozukluklar meydana gelebilir” diye konuştu.

"Ciddi bir tahribata yol açıyor"

Genç Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Üyeleri ise, “Ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı, içerisinde uygunsuz birçok içerik barındıran TikTok, özellikle gençler üzerinde ciddi bir tahribata yol açıyor. Birilerini ve birbirlerini güldürmek, eğlendirmek adına türlü şaklabanlıklara soyunan kullanıcılar, akımının etkisini merak eden, burada neler dönüyor diyen diğer sosyal medya kullanıcılarının izlerken müteessir olduğu hatta utandığı sahnelere imza atıyor” dedi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 12:50
  1. TikTok
  2. başörtüsü
  3. Sosyal Medya Uzmanı Babacan Eyüp Başpınar
  4. Genç Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Üyeleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak'ta öldürülen terörist bakın kim çıktı
    1. Şırnak'ta öldürülen terörist bakın kim..
    2. Göztepe 5'te 5 planlıyor
    3. Polis şüphelendi... Baklava kutusunda..
    4. Mehmet Özhaseki: Şaşıracağınız..
    5. Habur Sınır Kapısı’nda baklava..
    6. FETÖ'ye 4 ilde operasyon!
    7. Ahşap zemin için ne yapacağız?
    8. Umran Kasım 2018 sayısı çıktı!
    9. Kuzey Kore'den 'nükleer' açıklaması!
    10. Astım artık cep ve farede
    11. Türkiye'nin kritik anlaşmaları Resmi..
    12. Sumak kanserle mücadele ediyor
    13. Doğal çamaşır yumuşatıcısı yapmak..
    14. Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri..
    15. Eski avukatı Trump'ı harcadı! Gündemi..
    16. Margarin hayatımıza nasıl girdi?
    17. Adana'da Conolar fena kapıştı! 7 yaralı
    18. Fenerbahçe kafilesi, taziye için..
    19. Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer tehdit!..
    20. Amerika Suriye’den defol!!!
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar