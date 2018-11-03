Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor

Resul Ekrem Şahan / ANKARA

2018’in ilk çeyreğinde yaklaşık 45 milyon kez indirilen sosyal medya uygulaması “TikTok” gençleri etkisi altına alıyor. Her gün yeni akımlara maruz kalan gençleri şekilden şekle sokan ve yüz kızartıcı durumlara düşüren uygulamayla, ahlaki değerler ayaklar altına alınıyor. Bu şaklabanlık gösterilerinde Müslüman kadının iffetinin simgesi, başörtüsü de kullanılıyor. Başörtülüleri gayri ahlaki, yakışıksız durumlarda gösteren uygulamaya yetkililer müdahale etmezse yeni bir toplumsal sorunun ortaya çıkacağı belirtiliyor. Sosyal Medya Uzmanı Babacan Eyüp Başpınar, “Toplumsal bir tahribatın olduğu kesin çünkü değerlerimizden uzaklaşma oluyor. Normal şartlarda çocuğun yapamayacağı şeyleri sürü psikolojisiyle herkesin yapması, çocuğa bazı şeyleri normal gösteriyor. Sosyal mecranın bütün engelleri ortadan kaldırması yetişkin insanlar üzerinde dahi büyük bir tahribata neden oluyor. Gençler üzerinde de ilerde karakterlerine, kişiliklerine yansıyacak bozukluklar meydana gelebilir” diye konuştu.

"Ciddi bir tahribata yol açıyor"

Genç Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Üyeleri ise, “Ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı, içerisinde uygunsuz birçok içerik barındıran TikTok, özellikle gençler üzerinde ciddi bir tahribata yol açıyor. Birilerini ve birbirlerini güldürmek, eğlendirmek adına türlü şaklabanlıklara soyunan kullanıcılar, akımının etkisini merak eden, burada neler dönüyor diyen diğer sosyal medya kullanıcılarının izlerken müteessir olduğu hatta utandığı sahnelere imza atıyor” dedi.